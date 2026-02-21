¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè26Àá ¥Ø¥ó¥È vs ¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè26Àá ¥Ø¥ó¥È¤È¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î21Æü04:45¤Ë¥²¥é¥à¥³¡¦¥¢¥ì¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ø¥ó¥È¤Ï°ËÆ£ ÆØ¼ù¡ÊMF¡Ë¡¢¶¶²¬ Âç¼ù¡ÊDF¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥£ー¥ó¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤Ï¥ª¥ë¥ï¥»¥¦¥ó¡¦¥¢¥Ç¥¦¥ß¡ÊFW¡Ë¡¢¥À¥ó¥Æ¡¦¥Ð¥ó¥¶¥¤¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥À¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¥×¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
33Ê¬¡¢¥Ø¥ó¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Þ¥¯¥·¥ó¡¦¥Ñ¥·¥å¥³¥Á¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Ï¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥µ¥¦¥¢¥Ó¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î45+1Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤Î¥Õ¥é¥Ó¥ª¡¦¥Ê¥¸ー¥Ë¥ç¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥À¥ó¥Æ¡¦¥Ð¥ó¥¶¥¤¥ë¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ø¥ó¥È¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¶¶²¬ Âç¼ù¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¦¥£¥ë¥Õ¥êー¥É¡¦¥«¥ó¥¬¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
51Ê¬¤Ë¥Ø¥ó¥È¤Î¥Ï¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥µ¥¦¥¢¥Ó¡ÊDF¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ìÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤¬0-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ËÆ£ ÆØ¼ù¡ÊMF¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·77Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£¶¶²¬ Âç¼ù¡ÊDF¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·46Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£
2026-02-21 06:50:44 ¹¹¿·