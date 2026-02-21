Æ¸ÏÃ¡Ø¤´¤ó¸Ñ¡Ù¤ÇÇÀÌ±¤¬Å´Ë¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©À¯¼£¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¿ÍÎà¤ÈÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÀï¤¤¡×¤ÎÎò»Ë
¿Í´Ö¤ÈÌîÀ¸Æ°Êª¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¶¦Â¸¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡£Î¾¼Ô¤Ï¿©ÎÁ¤äÀ¸³è¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤¢¤¤¤À¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ°Êª¤Î¸ÄÂÎ·²Æ°ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ç¯¸¦µæ¤ò¤Ä¤Å¤±¤ëóîÆ£ Î´»á¤¬¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤¬¡ÖÅ¨¡×¤ä¡Ö¶¥ÁèÁê¼ê¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò¿ÍÎà»Ë¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¯¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³ØËÌÊýÀ¸Êª·÷¥Õ¥£¡¼¥ë¥É²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎóîÆ£ Î´¡ØÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¡ÖÁý¤¨²á¤®¡×¤ÈÀäÌÇ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡Ù¡Ê¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿
¥¤¥Î¥·¥·º¬Àä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ï¡¢¥Ò¥È¤¬¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¡Ê³ØÌ¾¡¢Homo sapiens¡Ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢¿©Êª¤äÆ»¶ñ¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë»ñ¸»¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»þ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸»ñ¸»¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¶¥ÁèÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤äÃç´Ö¤ò½±¤¦Å¨¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Îº¢¤Ï¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ò¥È¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò½Ð¤Æ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤ëº¢¡Ê5ËüÇ¯¤«¤é7ËüÇ¯¤¯¤é¤¤Á°¤À¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥È¤ÎÎÏ¤ÏÉî¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ž¢Ãö¼¯ÃàµÍ¡Ê¤¤¤¸¤«¤ª¤¤¤Ä¤á¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÐÇÏÈÍ¤¬¸µÏ½»þÂå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥Î¥·¥·º¬Àä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÐÇÏ¤Ï¶å½£¤ÈÄ«Á¯È¾Åç¤Î´Ö¤ËÉâ¤«¤Ö¹ñ¶¤ÎÅç¡ÊÌÌÀÑ¤ÏÌó707Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢º£¤ÏÄ¹ºê¸©¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿ÈÍ¡Êº´²ì¸©¤Î°ìÉô¤â¼£¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¤Ç¡¢Ä«Á¯ÄÌ¿®»È¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É³°¸ò¤ÎÃç²ð¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
