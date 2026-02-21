¡ÚÅê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÆ°¸þ¡Û³¤³°Àª¤¬1Ãû2323²¯±ßÇã¤¤±Û¤¹°ìÊý¡¢¸Ä¿Í¤Ï1Ãû1658²¯±ßÇä¤ê±Û¤¹ (2·îÂè2½µ)
¡ü³¤³°Àª¤¬1Ãû2323²¯±ßÇã¤¤±Û¤¹°ìÊý¡¢¸Ä¿Í¤Ï1Ãû1658²¯±ßÇä¤ê±Û¤¹
¡¡Åì¾Ú¤¬19Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2·îÂè2½µ(9Æü～13Æü)¤ÎÅê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÆ°¸þ(¸½Êª)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°½µËöÈæ2688±ß¹â¤Î5Ëü6941±ß¤ÈÂçÉý¤Ë2½µÂ³¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î½µ¤Ï¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤¬6½µÏ¢Â³¤ÇÇã¤¤±Û¤·¤¿¡£Çã±Û³Û¤Ï1Ãû2323²¯±ß¤ÈÁ°½µ¤Î2745²¯±ß¤«¤éÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ß¡¢ºòÇ¯10·î1½µ°ÊÍè¤ª¤è¤½4¥õ·î¤Ö¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°Åê»ñ²È¤ÏÀèÊª¤ÎÅê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÆ°¸þ¤Ç¤âÆü·Ð225ÀèÊª¡¢TOPIXÀèÊª¡¢¥ß¥ËÆü·Ð225ÀèÊª¡¢¥ß¥ËTOPIXÀèÊª¡¢Æü·Ð225¥Þ¥¤¥¯¥í¤Î¹ç·×¤Ç2½µÏ¢Â³¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Çã±Û³Û¤Ï5564²¯±ß¤ÈÁ°½µ¤Î6683²¯±ß¤«¤é½Ì¾®¤·¤¿¡£¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç¤â2½µÏ¢Â³¤ÇÇã¤¤±Û¤·¡¢Çã±Û³Û¤Ï1Ãû7887²¯±ß¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼«¸ÊÇäÇã¤Ï2½µÏ¢Â³¤ÇÇã¤¤±Û¤·¡¢Çã±Û³Û¤Ï7477²¯±ß¤ÈÁ°½µ¤Î6093²¯±ß¤«¤éÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï2½µÏ¢Â³¤ÇÇä¤ê±Û¤·¡¢Çä±Û³Û¤Ï1Ãû1658²¯±ß¤ÈÁ°½µ¤Î4402²¯±ß¤«¤éµÞ³ÈÂç¤·¤Æ²áµîºÇÂç(1Ãû2190²¯±ß)¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯7·î4½µ°ÊÍè¤ª¤è¤½6¥õ·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ°ì»þ5Ëü8000±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÕÄ¥¤ê»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤¸Ä¿Í¤Ï¸½ÊªÃæ¿´¤ËÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤ËÆ°¤¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£Ç¯¶â´ð¶â¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤ò±Ç¤¹¤È¤µ¤ì¤ë¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï6½µÏ¢Â³¤ÇÇä¤ê±Û¤·¡¢Çä±Û³Û¤Ï4440²¯±ß¤ÈÁ°½µ¤Î3788²¯±ß¤«¤é³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬ÂçÉýÂ³¿¤¹¤ëÃæ¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤¬1Ãû2323²¯±ßÇã¤¤±Û¤¹°ìÊý¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï1Ãû1658²¯±ßÇä¤ê±Û¤·¤¿¡£
¡¡¢£Åê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÂå¶âº¹³Û (2·î9Æü～13Æü)
¡¡¡¡Åì¾Ú¡¦Ì¾¾Ú£²»Ô¾ì¤ÎÆâ¹ñÉáÄÌ³ô¼°»Ô¾ì¤Î¹ç·×¡ÎÁí¹ç¾Ú·ô¥Ùー¥¹¡ÊÁ´50¼Ò¡Ë¡Ï
¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¡§²¯±ß¡Ê²¯±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë¡¡¢¥¤ÏÇä¤ê±Û¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ³¤³°Åê»ñ²È¡¡¿®Â÷¶ä¹Ô¡¡¸Ä¿Í¹ç·× [¡¡¡¡¸½¶â¡¡¡¡¿®ÍÑ ]¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ ( Á°½µÈæ )
2·î ―――
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡12,323¡¡ ¢¥4,440¡¡¢¥11,658 [ ¢¥10,494 ¢¥1,164 ]¡¡56,941±ß ( +2688 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡ 2,745¡¡ ¢¥3,788¡¡ ¢¥4,402 [ ¢¥4,803¡¡¡¡ 400 ]¡¡54,253±ß ( +930 ±ß)
1·î ―――
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡¡¡ 1,598¡¡ ¢¥2,898¡¡¡¡ 8,348 [¡¡ 4,715¡¡ 3,633 ]¡¡53,322±ß ( -524 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡¡¡ 1,921¡¡ ¢¥4,249¡¡¡¡ 4,792 [¡¡ 1,377¡¡ 3,414 ]¡¡53,846±ß ( -89 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡ 7,804¡¡ ¢¥2,459¡¡ ¢¥6,627 [ ¢¥6,747¡¡¡¡ 119 ]¡¡53,936±ß ( +1996 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡12,246¡¡¡¡¡¡¢¥77¡¡ ¢¥5,428 [ ¢¥5,644¡¡¡¡ 216 ]¡¡51,939±ß ( +1600 ±ß)
12·î ―――
¡¡¡¡Âè5½µ¡¡ ¡¡¡¡ ¢¥149¡¡¡¡¡¡ 175¡¡¡¡ 1,846 [¡¡¡¡¡¡29¡¡ 1,817 ]¡¡50,339±ß ( -410 ±ß)
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡¡¡ ¢¥210¡¡¡¡¡¡ 307¡¡ ¢¥3,852 [ ¢¥4,042¡¡¡¡ 189 ]¡¡50,750±ß ( +1243 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡ ¢¥4,390¡¡ ¢¥1,766¡¡¡¡ 2,565 [¡¡ ¢¥263¡¡ 2,828 ]¡¡49,507±ß ( -1329 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡ 1,897¡¡¡¡ 1,293¡¡ ¢¥2,502 [ ¢¥3,936¡¡ 1,433 ]¡¡50,836±ß ( +344 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡34¡¡ ¢¥2,084¡¡¡¡ 2,076 [¡¡¡¡¡¡23¡¡ 2,053 ]¡¡50,491±ß ( +237 ±ß)
11·î ―――
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡ ¢¥1,162¡¡¡¡¡¡ 236¡¡ ¢¥4,528 [ ¢¥4,359¡¡ ¢¥169 ]¡¡50,253±ß ( +1628 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡ ¢¥3,836¡¡¡¡ ¢¥834¡¡¡¡ 1,158 [¡¡ ¢¥368¡¡ 1,526 ]¡¡48,625±ß ( -1750 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡ 5,147¡¡ ¢¥5,397¡¡ ¢¥2,366 [ ¢¥4,358¡¡ 1,992 ]¡¡50,376±ß ( +100 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡ ¢¥3,559¡¡¡¡¡¡ 755¡¡¡¡ 5,557 [¡¡¡¡ 970¡¡ 4,586 ]¡¡50,276±ß ( -2134 ±ß)
10·î ―――
¡¡¡¡Âè5½µ¡¡ ¡¡¡¡ 3,459¡¡¡¡ 1,388¡¡ ¢¥1,876 [ ¢¥3,859¡¡ 1,982 ]¡¡52,411±ß ( +3111 ±ß)
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡¡¡ 6,436¡¡¡¡ ¢¥786¡¡ ¢¥5,124 [ ¢¥5,369¡¡¡¡ 244 ]¡¡49,299±ß ( +1717 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡¡¡ 1,532¡¡¡¡ ¢¥109¡¡¡¡ 3,431 [¡¡ 1,026¡¡ 2,404 ]¡¡47,582±ß ( -506 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡10,586¡¡ ¢¥4,882¡¡ ¢¥4,290 [ ¢¥6,403¡¡ 2,113 ]¡¡48,088±ß ( +2319 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡12,398¡¡ ¢¥2,136¡¡¡¡ 4,222 [¡¡¡¡ 778¡¡ 3,444 ]¡¡45,769±ß ( +414 ±ß)
¢¨¡Ö¿®Â÷¶ä¹Ô¡×¤ÏÇ¯¶âÀÑÎ©¶â´ÉÍý±¿ÍÑÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í(GPIF)¤Ê¤ÉÇ¯¶â´ð¶â¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤ò±Ç¤¹¤È¤µ¤ì¤ëÉôÌç¡£¡Ö¸Ä¿Í¡¦¸½¶â¡×¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¸½Êª¼è°ú¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¡¢¡Ö¸Ä¿Í¡¦¿®ÍÑ¡×¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¿®ÍÑ¼è°ú¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¡£
¢¨Æü¶ä¤¬¶âÍ»´ËÏÂºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëETF(¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷)¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤Ï¡¢ETF¤òÁÈÀ®¤¹¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼«¸ÊÇäÇãÉôÌç¤òÄÌ¤¸¤ÆÇã¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹