¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬¸ì¤ë2026Ç¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖºòÇ¯¤Îº£º¢¤è¤ê¤â¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÂ®¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ÄÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê41¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼¼Æâ¥±¡¼¥¸¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬Îý½¬ÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Ï¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¤¡£ºòÆü¤Ï¡Ê¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¡Ëº¸Ãæ´Ö¤Ë°ÂÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£Æü¤ÏÂÇÀÊ¤Ç¸À¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡È´¶¿¨¤ÏÎÉ¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤é8ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏÂÇ¼ÔÄ´À°¤È¤·¤Æ²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤ï¤º¡¢¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¡Ë¤ò4ÅÙ¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï¼¼Æâ¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ï¼¼Æâ¤Ç¡ÖÃÖ¤¥Æ¥£¡¼¡×¤ä¥È¥¹ÂÇ·â¡¢ÀÖ¤¤¾®·¿ÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¡ÖPower¡¡Alley¡¡Lite¡¡360¡¡Baseball¡¡Machine¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¤Ï¤Þ¤À»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¡¼¥¯¢¨Åêµå¤òºÆ¸½¤¹¤ëÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¡Ë¤Ç¤ÎÂÇ·â¤¬¾¯¤·Â¿¤¤¡£¥¹¥¤¥ó¥°ÎÌ¼«ÂÎ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¡£ºòÇ¯¤Îº£º¢¤è¤ê¤â¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÂ®¤¤¤È»×¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï¼ê½ÑÌÀ¤±¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿Ê¹Ô¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂ®¤¯¡¢ÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤ÎÅ¨ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ËDH¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¡£3·î¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÁ°¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«ËÜ¿Í¤Ï¡Ö30¡Á40¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¡¦Ìø¸¶ Ä¾Ç·¡Ë