¡¡20Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÄ¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤¬8¡Á14°Ì·èÄêÀï¤Ç6Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢13°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤ò4ÁÈ2Ãå¤ÇÆÍÇË¤·¡¢½à·è¾¡3ÁÈ5Ãå¤Ç·è¾¡¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿°æ°¡¼Â¤ÏÍ½Áª3ÁÈ5Ãå¡¢ÃæÅçÌ¤è½¡Ê¤È¤â¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï4ÁÈ5Ãå¤ÇÇÔÂà¡£¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤¬Í¥¾¡¤·¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿ÖÃ¡ù¡Ê²¦¥Ø¥ó¤ËÌ±¡ËÄ÷¡Ê¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¡Ë¤¬2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÇµÜÅÄ¾¸ã¡ÊÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¡¢´äº´ÃÈ¡Ê¤¤é¤Ü¤·¶ä¹Ô¡Ë¡¢ÅÏÊÕ·¼ÂÀ¡ÊºåÆîÂç¿¦¡Ë¡¢µÈ±Ê°ìµ®¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ï5¡Á8°Ì·èÄêÀï¤Ç3Ãå¤È¤Ê¤ê7°Ì¡£¥ª¥é¥ó¥À¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë