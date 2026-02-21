¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¡Ö¿¤Ó¤Ê¤¤ÃË¤ÎÈ¯ÁÛ¤À¡×VS ·Ð±Ä¼Ô¡ÖÆüËÜ½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡ÄÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤ËÉ¬Í×¡© µÄÏÀ¤¬ÇòÇ®
¡¡¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤àÁ´¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¼ÂÀÓ½Å»ë¡×¤ÎÄó¸À¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡¢ABEMA¡ØFor JAPAN ¥·¡¼¥º¥ó3 #43¡Ù¤¬2·î20Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¤ëÉ¬Í×À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥óVS ·Ð±Ä¼Ô¤Î½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥È¥é¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò Ìî¸ý¾»°ìÏ©»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ò½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£³¤³°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼«¸Ê¼çÄ¥¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï±ü¤æ¤«¤·¤µ¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä´¶³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÂÐ¡£¡ÖÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥è¥¿¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂ¹ÀµµÁ¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê³¤³°¤ò¸«¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÀ¤³¦¤ò¸«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¸«¤¿¤¤¿Í¤¬¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡ØÆüËÜ¤¬³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤½¤ó¤ÊÃ»ÍíÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡È¥³¥ß¥å¾ã¡É¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤·¤«¤ËÂ»¤ò¤¹¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥³¥ß¥å¾ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÆÃ²½¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤òÌµÍý¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¡¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ÇÀï¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤º¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¡Ê°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¿´ÍýÅª¤ÊÎÎ°è¡Ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¿¤Ó¤Ê¤¤ÃË¤ÎÈ¯ÁÛ¤À¡×¤È¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¤²¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼èÆÀÎ¨¤¬17¡óÄøÅÙ¤ÈÄã¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö30¡Á40¡ó¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌî¸ý»á¤Ï¡Ö¡Ê¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼èÆÀÎ¨¤Ï¡Ë10¡ó¤Ç¤¤¤¤¡£½Ð¤ë¿Í¤Ï½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢»Ä¤ë¿Í¤ÏÆüËÜ¤Ç³Ú¤·¤¯Ê¸²½¤ò¼é¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ËÍ¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤¬À¤³¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê³°¤Ë½Ð²á¤®¤ÆÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä´¶³Ð¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£