¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤È¡¢É®¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢»ä¡¢¾åÂ¼ºÌ»Ò¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤ÏTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ð¡×¤Ç2Ç¯¤Û¤É¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡Ö¥¥ç¥ó¤µ¤ó¡×¡Ö¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾®Àôº£Æü»Ò60ºÐ¤ÎÀ¸¤Êý¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉÝ¤¤¤Ê¤é¡¢»ä¤¬Àè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡× ´ÔÎñ¤ÇÁª¤ÖµÙÍÜ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÎ¹¿Í¡É¤Î»þ´Ö¡Únews23¡Û
¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¤Ç¤â¤Ö¤ì¤Ê¤¤¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£
À¤´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÏ·²½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡Ö¿Ê²½¡×¤ÈÂª¤¨¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤òÁ°¸þ¤¤Ç´õË¾¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤´ËÜ¿Í¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¡¢ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÔÎñ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î¤¤¤Þ¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÏÀ
¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é44Ç¯¡£1982Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾®Àô¤µ¤ó¡£Ž¢¥¥ç¥ó¥¥ç¥óŽ£¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÂ¼
¡Öº£¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ë16ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ10Ç¯¸å¤â¤¹¤´¤¤±ó¤¤Ì¤Íè¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢10Ç¯²Î¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Îº¢¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£44Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿ÍÀ¸¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊÌ¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¸ø¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤âÂ¿¾¯¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£º£¤Þ¤¿²Î¤¦¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤Ãç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ²¿¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤¬º£¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Êº£¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¾ì½ê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¾åÂ¼
¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¾®Àô¤µ¤ó¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤´¼«¿È¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï»ä¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡Ù¤È²Î¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£°ãÏÂ´¶¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼½ñ¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é¡Ø¶öÁü¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¡ØÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤ò¤·¤Æ¡¢¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤â¥¢¥ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È¤¤¤¦¡¢¾¡¼ê¤Ë»ýÏÀ¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸½ÐÍè¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Ì¤¤À¤Ë»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¾åÂ¼
¡Ö¡ØChatGPT¡Ù¤Ë¡Ø¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ø¥¢¥¤¥É¥ëÀ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿Â¸ºß¡Ù¡Ø¼ã¤µ¤òÇä¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Û¤ÜÍ£°ìÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¿Í¡Ù¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·Á¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ØÊÌ¤ËºòÆü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤º£Æü¡Ù·Þ¤¨¤¿¡Ö60ºÐ¡× ¤³¤ì¤«¤é¤ÏÎ¹¿Í¡©
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢·Þ¤¨¤¿ÃÂÀ¸Æü¡£ËÜÈÖÁ°¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÂ¼
¡ÖÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤Ï²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡Ö¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÃÂÀ¸Æü¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Í¥¤¥ë¤Ï¡È´ÔÎñ¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÀÖ¤Ë¡£¾¯¤·¿§Ì£¤Î°Û¤Ê¤ë2¿§¤ÎÀÖ¤¬¸ò¸ß¤ËÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤òÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢¿ÍÀ¸3¡¢4²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤Î¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤Ë¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡Ö60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯¡£¤À¤«¤é¤¤Ã¤È»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤ÎÀáÌÜ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«·Þ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡ØÊÌ¤ËºòÆü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤º£Æü¤¬Íè¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö5·î¤Þ¤Ç¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¾¯¤·µ×¤·¤Ö¤ê¤ËµÙÍÜ´ü´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¡Ø¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò¤·¤è¤¦¤«¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀß¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆü¾ïÅª¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤è¤ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¶ì¤·¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç´°Á´¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È´ü´Ö¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤¿¤â¤Î´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤¬ºîÉÊ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òµ×¤·¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÎ¹¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¾åÂ¼
¡Ö¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤«¡£¿´¤Î»×¤¦¤Þ¤Þ¤Ë¡©¡×
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤Ê¤ó¤«·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¶ì¼ê¤Ç¡¢¤Ê¤Î¤Ç³ä¤È¥Ô¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥Ý¥ó¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¹¤â¤¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¥ë¡¼¥ëÆâ¤ÎÃæ¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ù¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï
¾åÂ¼
¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë´ÔÎñ¤ÎºÐ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30Âå40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤ß¤ó¤Ê»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¤«¡¢ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤âÂç¤¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤ê»Ä¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ß¤ó¤ÊÉÝ¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»äÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¤¤Ä¤â¡×
¾åÂ¼
¡Ö¡È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡©ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡ÖÉÝ¤¤¤±¤É¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤òÈô¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼¹É®²È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶È¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ž¢Åö¤¿¤êÁ°¤òµ¿¤¦¡×»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡ÖÉáÄÌ¤³¤¦¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ç¤¤ë»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î³µÇ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¡¢É¬¤º1²ó¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¥ë¡¼¥ëÆâ¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÈ¯ÁÛ¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¤È¤â¡ª¡×Í¸À¼Â¹Ô¡¡ÈïºÒÃÏ¤ÎÇ½ÅÐ¤Ø
2025Ç¯12·î¡£¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎ×»þºÒ³²ÊüÁ÷¶É¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÄ®ÌîÄ®¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ËTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ð¡×°¸¤Æ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ªÊÆÇÀ²È¤Î»³²¼Í´²ð¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ®Ìî¤¬¤¤¤Þ¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«È©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£³«¶É¤·¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤ÏÄ®Ìî¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¥é¥¸¥ª¤Ë¤â¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éÂçÊÑ´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¤È¤â¡ª¤â¤Ã¤È¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢5·î°Ê¹ß¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤È±þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿°ì½Ö¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿²¿ÉÃ¡£¤½¤ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¤Ê¤ë¤Ù¤¯³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ä¡¢¡Ø¤³¤ìÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¡Ø¹¬¤»¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¡×
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ã¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ»Ï©¤¬¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¡¢»×¤¦»þ´Ö¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¾®Àô¤µ¤ó¤¬Ç½ÅÐ¤Ë»Ä¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡Ä
¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤â²á¤´¤·¤Æ¤Í¡£¤Þ¤¿Íè¤Þ¤¹¡£¾®Àôº£Æü»Ò¡×
°ì¿Í°ì¿Í¤ËÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Êë¤é¤·¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤µ¤ì´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº£¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç ¤É¤¦¤¹¤ë¡×¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ÈÀ¸¤Êý
¾åÂ¼
¡Öº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤óµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÀïÁè¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Éã¤ÏÉã¤ÇÆÃ¹¶Ââ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÐ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡ÊÆÃ¹¶Ââ¤Ë¡Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Øº£¤¬¤¢¤Ã¤Æ·¯¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡×
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤´¤¯Ê¿ÏÂ¤ÇË¤«¤ÊÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤Û¤Û¤ó¤È°é¤Ã¤¿À¤Âå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÃ¯¤«¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ì¤Íè¤Ï´õË¾¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤³¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢º£¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬Ìµ´Ø¿´¤Ç¤¤¤¿»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ê¡¢¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Øº£¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¤ò¼õ¤±¡¢»³¤Ë¤É¤ó¤°¤ê¤Î¿¢¼ù¤ò¹Ô¤¦´óÉÕ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡£ÌîÀ¸À¸Êª¤¬Ë¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë»³¤ò°é¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ÈÆ°Êª¤¿¤Á¤¬¶¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë´Ø·¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äº¹¤·Æþ¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼Âà¤·¡¢¡Ö¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤éÆ±¤¸Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»¿Æ±¤·´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤ß¤Î¤È¤¯¤È¤¦ÀÊ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½Åª¡¦ÂÎ¸³Åª¤Ê³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢»ÜÀß¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ê¤É¤ò¾·ÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÂ¼
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡Ö³°¤Ë¤âÆâ¤Ë¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤ÆÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤¬Á°Îã¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ô¥ç¥ó¤Ã¤ÈÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤ÈÂÎ¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¾åÂ¼
¡Ö»ä4¡¢5ÈÖÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¸«¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×
¡ÖÎÏ¶¯¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×ºÇ¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿°ì¸À
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¡Ø100¡ó¡Ù¤Î²Î»ì¤Ë¡Ö¤È¤Ó¤¤ê¥«¥ï¥¤¥¤¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ËÀäÂÐ¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾åÂ¼
¡Ö10Ç¯¡Á15Ç¯Àè¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦¼ÂºÝ¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅ»¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¼èºà¤ò½ª¤¨¤Æ¡¡4ÈÖÌÜ¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ
¤«¤Ä¤Æ¤«¤é¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶¤ä¤½¤ÎÀè¤ÎµÙÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¹Í¤«¤é¡Ö¾®Àô¤µ¤óÎ®¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¡×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤¯¤À¤ê¤Ç¡Ö4¡¢5ÈÖÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¸«¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿»ä¤Ë¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢4¡¢5ÈÖÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤¬¡£»ä¤È¤«¤ÏÀè¤ËÈô¤ó¤¸¤ã¤¦¤«¤é¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë4ÈÖÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ë¤Ò¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£Èô¤Ö¤È¤¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤È¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤Þ¤µ¤Ë4ÈÖÌÜ¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ç¡¢Í¦µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤³¤È¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¢¤½¤Î»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÙÍÜ¤ò·Ð¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£60Âå¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»ä¤â¤¤¤Ä¤«¡¢Æ´¤ì¤Î´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î4ÈÖÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡§¾åÂ¼ºÌ»Ò¡¢µÈÅÄ¸¬¼£¡¢²£»³ºÚÊæ¡¢´ßËÜËüÍ³»Ò
ÊÔ½¸¡§»³ËÜÆØ»Ë