¡Ö¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯1500£í13°Ì¤ÎÄ¹¿¹ÍÚÆî¤Ï¾Ð´é¤Ç4Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡ÖÍ½½¬¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤Ç³ê¤ì¤¿¡×
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ ½÷»Ò1500m½à·è¾¡(Âç²ñ15ÆüÌÜ/¸½ÃÏ20Æü)
¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢Ä¹¿¹ÍÚÆîÁª¼ê¤ÏÁ´ÂÎ13°Ì¡£¡Ö¤ï¡ª¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼«¿È¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÍÍ»Ò¤Çº£Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½éÀï¤È¤Ê¤ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¿Í3Áª¼êÃæ¡¢Ä¹¿¹Áª¼ê¤¬Í£°ì¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£Å¾ÅÝ¼Ô¤¬2¿Í½Ð¤ëÃæ¡¢ÎäÀÅ¤ËÁÈ¤ß2°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤Þ¤¹¡£
½à·è¾¡¤Ç¤Ï1¡¢2ÁÈÌÜ¤ÇÅ¾ÅÝ¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢3ÁÈÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¹¿¹Áª¼ê¤Ï¡¢¹âÂ®¥ì¡¼¥¹¤ËÂÐ±þ¡£²¿ÅÙ¤âÁ°¤ò¤¦¤«¤¬¤¦ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡£2Ê¬21ÉÃ40¤ÇÁÈ5°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
8°Ì¤«¤é14°Ì¤Þ¤Ç¤ò·è¤á¤ë½ç°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢¸åÊý¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«½ç°Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢6°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ13°Ì¤ÇÆþ¾Þ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä¹¿¹Áª¼ê¤Ï¡ÖÌ¾Á°°ìÍ÷É½¤¬¤Ñ¤Ã¤È½Ð¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¶õÇò¤Ç¡¢¤ï¡ª¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡Ä¡£1°Ì¤ò¼è¤Ã¤¿¤éÆþ¾Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4Ç¯¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Í½½¬¤È¤¤¤¦¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤Ç³ê¤ì¤¿¡£¼«Ê¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£23ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç13°Ì¤Î¤Û¤«¡¢½÷»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç6°Ì¡£¡Ö·è¾¡¤ò¸«¤Æ¡¢ÀäÂÐ»ä¤â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£