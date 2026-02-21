¡Úº£À¾ÏÂÃË¡¡²æ¤¬Æ»21¡Û¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¹Åç¤â½é¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã
¡¡¥×¥í¥ê¡¼¥°ÀßÎ©¤Ø¸þ¤±¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë6·î¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬¥×¥í¥ê¡¼¥°¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Ï¥×¥í¥ê¡¼¥°»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Îº¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¤ÎÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢½ù¡¹¤Ë¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹Åç»ÔÌ±¤«¤é¡Ö¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¹Åç¤ÎÌ¾Á°¤¬µã¤¯¡£¹Åç¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢½ðÌ¾±¿Æ°¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹Åç½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÉû²ñÄ¹¤ÎÄ¹¾Â·ò¤µ¤ó¤ä¸å¤Ë¹Åç¸©¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼Âº·É¤µ¤ó¤é¤¬Æ°¤¡¢¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿½»Í§¶ä¹Ô¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ä¥À¤òËÝ°Õ¤µ¤»¡¢¥×¥í¥ê¡¼¥°»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¥×¥í¥ê¡¼¥°¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»²²Ã¤¬·è¤Þ¤ê¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤â²¿¿Í¤«¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£»ä¤¬Áª¼ê¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¥×¥í¥ê¡¼¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤òÃæ¿´¤Ë¹Åç¸©¤ä¹Åç»Ô¡¢¥Ç¥ª¥Ç¥ª¡Ê¸½¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¡¢¹Åç¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢»ä¤Ï¼èÄùÌò·ó¶¯²½ÉôÄ¹·óÁí´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡¢¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥Ð¥¯¥¹¥¿¡¼¤ò¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤·¤¿¡£91Ç¯6·î¡¢Åì²¤±óÀ¬¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥Ï¥ë¥à¥¹¥¿¥Ã¥É¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤é¥Á¡¼¥à¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£92Ç¯5·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢Á°Ç¤¤Î¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥©¥ë¥±¥¹¤¬¶µ¤¨¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÎ®¤Î·ã¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¡¢µ»½Ñ¤ÈÀï½Ñ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£MF¿¹ÊÝ°ì¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖÁö¤ì¤Æ¡¢Æ¯¤Ëª¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤³¤Ë¤Ç¤â´é¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤í¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡FW¹âÌÚÂöÌé¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Âçºå¾¦¶ÈÂç³Ø¤Ç³èÌö¤·¡¢Â´¶È»þ¤ËÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±Âç³Ø¤Î¾åÅÄÎ¼»°Ïº´ÆÆÄ¤ÏÅìµþ¶µ°éÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¼¤Ò¤¦¤Á¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¸¥¿¡Ê¸½¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Õ¥¸¥¿¤¬¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë10¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹âÌÚ¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢¥Õ¥¸¥¿¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤·¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£±óÀ¬¤ÇÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿Åö»þ¤Î¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢ÂåÉ½¤ÎDF¥æ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ù¡¼¥ê¥Ã¥¯¤ÈMF¥æ¥ê¡¦¥«¥Ó¥ë¤â³ÍÆÀ¡¢ÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡³¤³°Î±³Ø¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£90Ç¯¤È91Ç¯¤Ë¥Õ¥©¥ë¥±¥¹¤Î¤Ä¤Æ¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤ËÌó1¥«·î´Ö¡¢Áª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤òÇÉ¸¯¡£¿¹ÊÝ¤ä¹âÌÚ¡¢Á°ÀîÏÂÌé¤é¤ÏMF¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡¢MF¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥³¡¼¥ë¥º¡¢MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥®¥°¥¹¤é¤ÈÆ±¤¸½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£92Ç¯¤â¥µ¥Õ¥©¡¼¥¯½£¤Î¸Å¹ë¡¦¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þº£À¾¡¡ÏÂÃË¡Ê¤¤¤Þ¤Ë¤·¡¦¤«¤º¤ª¡Ë1941Ç¯¡Ê¾¼16¡Ë1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç»Ô½Ð¿È¤Î85ºÐ¡£¹Åç»ÔÎ©½®Æþ¹â¤«¤éÅìµþ¶µ°éÂç¡Ê¸½ÃÞÇÈÂç¡Ë¤ò·Ð¤ÆÅìÍÎ¹©¶È¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡ËÆþ¤ê¡£½ÓÂ¤È¥Ï¡¼¥É¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬Éð´ï¤ÎDF¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°42»î¹ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½11»î¹ç½Ð¾ì¡£°úÂà¸å¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤Î´ÆÆÄ¡¢Áí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ½é¤ÎGM¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÀßÎ©¤Ë¿ÔÎÏ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¶¯²½°Ñ°÷¡¢FC´ôÉì¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£