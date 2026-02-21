¡È°ÂÁ´»ñ»º¡É¶â¤Î²Á³Ê¤¬14%Ä¶¤ÎÂçÉý²¼Íî¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©·ÐºÑ°¦¹¥²È¡¦ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è»á¡ÖµÞ·ã¤Ê¾å¤¬¤ê²¼¤¬¤ê¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶â¤â¡È¾¦ÉÊ¡É¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×
¡¡1·î29Æü¡¢¶â²Á³Ê¤Ï3Ëü248±ß¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å2·î2Æü¤Ë¤Ï2Ëü6712±ß¤ÈÁ°½µ¤«¤é14¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÉý²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶â²Á³Ê¤¬ÂçÉý²¼Íî¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¥É¥ë°Â¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë¶â¤¬¥Þ¥Í¡¼¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ê¾å¾º¤¹¤ë¡×¤¬ÄêÀâ¤À¤¬¡¢¶â²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯²¼Íî¡£
¡¡¤³¤Î²¼ÍîÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê ¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î±ÊßÀÍø×¢»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼¡´üFRBµÄÄ¹¤Ë¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤È¤¤¤¦¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ç¸À¤¦¤ÈÎÌÅª¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤ÄÊý¤¬µÄÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤³¤ÇÀ¤³¦¤Î¥Þ¥Í¡¼¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¶â¤â´Þ¤á¤¿¾¦ÉÊ¤¬²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡×¤È¡¢Íø²¼¤²¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ¯°ø¤¹¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ï¿µ½Å¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿·FRBµÄÄ¹ÆâÄê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¶âÍø¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¶â¤Î²Á³Ê¤ÏÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë·ÐºÑ°¦¹¥²È¤Î¥Ë¥¯¥è»á¤Ï¡Ö»ä¤â¶â¤òÇã¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤¬¤ê²¼¤¬¤ê¤ÎÉý¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÁ´»ñ»º¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇµÞ·ã¤Ê¾å¤¬¤ê²¼¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶â¤â¡È¾¦ÉÊ¡É¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë