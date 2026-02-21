◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子1500m(大会15日目/現地20日)

スピードスケート女子1500ｍに挑んだ郄木美帆選手は、6位で悲願の金メダルには届かず。レースを見守った姉・郄木菜那さんは「本当に格好いい滑りをこのオリンピックで見せてくれたと思います」と感極まりました。

郄木選手は序盤から攻めのレースを展開し、全体2位で1100mを通過。しかし、最後はペースが上がらず、1分54秒865の6位で大会を終えました。

今大会4つ目のメダルこそ逃しましたが、今大会3つの銅メダルでオリンピック通算10個目のメダルを獲得。レースを見守った姉・菜那さんは「最後までよく攻めた1500mだったと思います。本当にこの4年間悩み続けて、今シーズンいつも迷子になって、それでも自分の心を燃やして、この1500mのためにこの4年間走り続けてきました。郄木選手が一番悔しいと思いますし、ここでの金、ずっと夢見てきた金。届かなかったかもしれないですが、本当にかっこいい滑りをこのオリンピックで見せてくれたと思います」と妹の勇姿を称えました。

さらに、ともに切磋琢磨して五輪の舞台を目指してきたヨハンコーチについても言及。「このふたりの最高の笑顔をこの1500mで見るために、美帆は1500mを戦い続けてきました。北京五輪のときはヨハンコーチが氷の上に立てなかったので、この想いもあって続けると言って、だからこそ…」と時には言葉を詰まらせながら、声を掛けました。

最後には、「悔しいと思います。本当に悔しいと思います。ずっとずっと取れる取れると言われ続けてきた1500mで獲れなかった郄木選手。胸を張ってほしいです。10個です、メダル。本当にすごい戦いをしてきてくれました。最後の最後まで格好いい美帆の姿を世界中のひとに見せつけてくれました。本当にお疲れ様でした」と姉妹の絆を言葉に変えました。