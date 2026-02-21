¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬º£½Õ½éÂÇÀÊ¤Ç½é¥¢¡¼¥Á¡ª¡¡Â¼¾å½¡Î´¤È¤Î¡È»øÂÐ·è¡É¤Ç¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯
¡¡¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Çº£½Õ1¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡5Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤àÎëÌÚ¤¬Àä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£1²óÎ¢¡¢Æó»àÁö¼ÔÌµ¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é±¦ÏÓ¥¥ã¥Î¥ó¤ÎÄã¤á¥·¥ó¥«¡¼¤ò±Ô¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ103.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó166.9¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥399¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó122¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3²óÎ¢¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ïºòµ¨¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼±¦ÏÓ¥ß¥é¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³Ñ¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£º£½Õ½éÀï¤Ï2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢1»°¿¶¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨7·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÃæ·ø¼éÈ÷¤Ç¤Ï4²óÉ½¡¢°ì»àËþÎÝ¤«¤éÂ¼¾å½¡Î´¤ÎÊü¤Ã¤¿Èôµå¤¬ÂÀÍÛ¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢Æ¬¤ò±Û¤¹Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ2ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Â³¤¯5²óÉ½¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ïºòµ¨¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë32ËÜÎÝÂÇ¡¦103ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥«¥Ö¥¹¤È¤Î·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¡£3·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£