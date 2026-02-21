ÇòÅí¤È¤í¤ê¡¢ºù¤Û¤ó¤Î¤ê¡¡¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡Øºù ºé¤¯¤è¡Ù¡¡¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡õ¥é¥Æ¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿
¡¡2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤éSAKURA¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·ºî¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤¬3¼ïÎàÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ºù¤ÈÇòÅí¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤¤¤«¤·¤¿¡Öºù ºé¤¯¤è ÇòÅí ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¡Öºù ºé¤¯¤è ¥é¥Æ¡×¡Öºù ºé¤¯¤è ÇòÅí ¥½¡¼¥À¡×¤Î3¼ïÎà¡£È¯Çä½éÆü¡¢¤Ï¤ê¤¤Ã¤ÆÅ¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Öºù ºé¤¯¤è ÇòÅí ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×
¡¡¥«¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆºÇ½é¤ËÌÜ¤ò¤Ò¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë»¶¤é¤µ¤ì¤¿2¿§¤Î¤µ¤¯¤é¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥·¥§¥¤¥Ö¡£²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤«¤éÇò¤Ø¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é½Õ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ò¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥È¥í¡¼¤òÄì¤Þ¤Ç»É¤¹¤È¡¢ÇòÅí¥¸¥å¥ì¤Î´Å¤ß¤¬¤°¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤¬¥¹¥ë¥¹¥ë¤Ö¤ë¤ó¤È¥¹¥È¥í¡¼¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡ª
¡¡¥«¥Ã¥×¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¶Ú¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ºù¥½¡¼¥¹¡£°û¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ëº®¤¶¤ê¡¢ºù¤Î¹á¤ê¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥§¥¤¥Ö¤¬¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ëº®¤¶¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ê¡¦¤Ö¤ë¤ó¡¦¥Ñ¥ê¥Ã¤È¡¢¸ý¤Î¤Ê¤«¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºù¥½¡¼¥¹¤ÏÄÉ²Ã¡ÊÅ¹Æâ55±ß¡¿»ý¤Áµ¢¤ê54±ß¡Ë¤«¡¢¤Ê¤·¤«¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇòÅí¤Î´Å¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¦¤â¤è¤·¡¢ºù´¶¤ò¶¯¤á¤ë¤â¤è¤·¡£¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢Å¹Æâ700±ß¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê687±ß¡Ë¡¢359¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Öºù ºé¤¯¤è ¥é¥Æ¡×
¡¡Çò¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤Î¾å¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤È¡¢2¿§¤Î¤µ¤¯¤é¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥·¥§¥¤¥Ö¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ºù¤ÎÌÚ¡£¤³¤Îºù¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬°ìÇÕ¤º¤Ä¼êÉÁ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Öºù¤¬¡¢ºé¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÇÕ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Çò¤ÎÇØ·Ê¤ËÉâ¤«¤Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤ß¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥·¥§¥¤¥Ö¤¬¤É¤ó¤É¤óÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤À¤Ã¤¿²Ö¤Ó¤é¤¬¤¸¤ï¤ê¤È¤Ë¤¸¤ß¡¢Ëþ³«¤Îºù¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡£ÍÏ¤±¤ëÁ°¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Èþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ºù¤â¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤¬ÇòÅí¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ïºù¤¬¼çÌò¤Ç¤¹¡£´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥ß¥ë¥¯¤Ëºù¤¬¹á¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡£Å¹Æâ630±ß¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê618±ß¡Ë¡¢373¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢ºù¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤ë¥é¥Æ¤¬¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¡£´¨¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï2¼ïÎà¤·¤«»î¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÇòÅí¥½¡¼¥À¡ÊÅ¹Æâ590±ß¡¿»ý¤Áµ¢¤ê579±ß¡¢78¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£ÈÎÇä¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡áminto¡Ë