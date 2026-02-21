¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ãºÆÆþ²Ù¡ä¡ª¡Ú3COINS¡Û¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡×¤ËÃíÌÜ
¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Ç¤ÏÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡×¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢°ìÅÙ»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê3COINS¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤«¤é¡¢´°Çä¸å¤ËºÆÆþ²Ù¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹»þ´Ö»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó
3COINS¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î@3coins_mizuki¤µ¤ó¤¬¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¤ä¤Ã¤ÈºÆÆþ²Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥¤¥äーTYPEC¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¡£¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤À¤ÈÌµ¤¯¤·¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤â½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¯¹å¤À¡×¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤â¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö²»ÎÌÄ´À°¡¢²»³ÚºÆÀ¸¡¢ÄÌÏÃÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥â¥³¥óÉÕ¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Áàºî¤Î¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ëÊØÍø»ÅÍÍ¡£½¼ÅÅÉÔÍ×¤ÊÊ¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°»þ¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ëÊØÍø¥°¥Ã¥º
¡Ö¿¿¶õµÛÃå¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¼ê¼ó¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤»þ¤ä¡¢¼ê¤¬ºÉ¤¬¤ëÎÁÍýÃæ¤Ê¤É¤Ë½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï³ÑÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤äÆ°²è»ëÄ°¡¢»£±Æ»þ¤Ë¤âÊØÍø¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤½¤¦¡£¥«¥éー¤Ï¥¢¥¤¥Ü¥êー¤È¥°¥ìー¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
