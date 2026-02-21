¡ÖÆüËÜÁª¼ê¤Ï¿´¤«¤é½ËÊ¡¤·¤Æ¡ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¡¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¶â¥á¥À¥ë¡¢¥ë¡¼¥Ä¤¢¤ëÃæ¹ñ¤âÂçÃíÌÜ
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ò19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬150.20ÅÀ¤òµÏ¿¡£¹ç·×226.79ÅÀ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à3°Ì¤«¤éµÕÅ¾¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÄÏ¤ó¤À¡£¸ÞÎØ¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÈá´ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥ê¥¦¡£Ãæ¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä20ºÐ¤Î±ÉÍÀ¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¿·Ï²¿·Ê¹¡×¤Ï¡ÖÅßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡§ÎÈþ¸¡Ê¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¤ÈÃæ°æ°¡Èþ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¶â¥á¥À¥ë¤Î±éµ»¤ò¡ÖÍ¥²í¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ç¿³ºº°÷¤ä´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡×¤ÈÉÁ¼Ì¤·¤¿¡£
¡¡13ºÐ¤À¤Ã¤¿19Ç¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÁ´ÊÆÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÈÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¤ÈÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥ê¥¦¡£Ãæ¹ñ¤«¤éË´Ì¿¤·¤¿Éã¤ò»ý¤Á¡¢ÂåÍýÊì¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¸¤¤Î©¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¹ñ¤ÎSNS¾å¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¿·Ï²ÂÎ°é¡×¤ÏÃæ¹ñÈÇSNS¡ÖWEIBO¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¡×¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î²Ú¿ÍÎÈþ¸¤¬2¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¶´¤ß·â¤Á¤òÆÍÇË¤·¤Æ2026Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤ÎÃæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤äÉã¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥¢¥ê¥µ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¿Í¤ò¤Ò¤ÉÕ¤±¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë½ã¿è¤Ç¤¤é¤¤é¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¼«Á³¤Ê¾Ð´é¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤Î¹ñÀÒ¤«¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Èà½÷¤¬¹¥¤¤À¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤ËÈà½÷¤¬¤É¤³¤Î¹ñÀÒ¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿Èà½÷¤ò¿´¤«¤é½ËÊ¡¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë½ËÊ¡¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢²ÚÎï¤Ê±éµ»¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿½÷²¦¤Ø»¿¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
