ÂçÃ«æÆÊ¿½é¤Î³¨ËÜ¤¬È¯Çä¡¡¥¤¥é¥¹¥ÈÃ´Åö¤¬¸ì¤ëÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¤ò½Å»ë¡Äµ®½Å¤Ê²¼ÉÁ¤¡¢¥é¥Õ²è¤â¸ø³«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢¼«¤é°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¤¤¿³¨ËÜ¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¤È¤¯¤Ù¤Ä¤Ê¤¤¤Á¤Ë¤Á¡×¤¬£²£°Æü¡¢¥Ý¥×¥é¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿³¨ËÜ¤Ç¡¢°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¼ç¿Í¸ø¡£³¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥ê¥à»á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢À©ºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤äÂçÃ«¤«¤é¤Î¤¦¤ì¤·¤¤È¿±þ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÃÝÆâ¡¡²Æµª¡Ë
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÂçÃ«¤¬½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë³¨ËÜ¡£¤À¤¬¡¢³¨¤Î°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¥ê¥à»á¤ÏÅö»þ¡¢ÂçÃ«¤ÎÌ¾Á°¤Ï½é¼ª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë½»¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÌîµå¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÌîµå³¦¤Ç¤È¤Æ¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÌ¾ÍÀ¤Ë´¶¤¸¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÀµÄ¾¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡À©ºî´ü´Ö¤Ë¤ÏÌó£¶¤«·î¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½¥Õ¥È¡Ö¥Õ¥©¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÉÁ¤¡¢¥ê¥à»á¤ÏÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤ËÉ½¾ð¡¢Ãæ¤Ç¤âÌÜ¤È¾Ð´é¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤¬Èà¤òÃ±¤Ê¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯Í¥¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï¡ËÆÃ¤ËÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤äÀ³Ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Èà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢³«ËëÀï¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤¹¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò²È¤ËËº¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ê£±Æü¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢ÂçÃ«¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿£±Ëç¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥³¥¤¤¬»Ïµå¼°¤ÇæÆÊ¿¤Î¤â¤È¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ú¡¼¥¸¤¬Âç¹¥¤¡££²¿Í¤Î¿®Íê¤Èå«¤ò¼¨¤¹¤È¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¡¢¤³¤ÎËÜ¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ìÌÌ¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡¡´°À®ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Ï´¶ÌµÎÌ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤Ë´î¤Ó¤âÇÜÁý¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾ÀÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡ØæÆÊ¿¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòµ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏµåÃÄ½é¤Î£×£ÓÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¤Ï£³·î¤Ë¤Ï£×£Â£Ã¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÅê¼ê¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤¹¤ë¡£¥ê¥à»á¤âº£µ¨¤ÎÂç³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È´²Âç¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¡£º£Ç¯¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ÍÊÁ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÎå¤Þ¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×