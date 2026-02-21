ÉÍÅÄ²í¸ù¡õÃæÅÄæÆ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡õ¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÇÊÑÁõ¡¡¥Ë¥»ÈÖÁÈ¤Î¼èºà¢ª¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÃæÅÄæÆ¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡Ê¸å1¡§54¡Á3¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£ÁêÊý¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÌ´¤ò»ý¤Ã¤¿¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃæÅÄ¤òÏ¢¤ì¡¢¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¡¦æÆ¤¬¤¤¤¤Ê¤êÅÐ¾ì¡ª¼ã¼ÔÂç±þ±ç¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥ºº×¤ê¡Á¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ì´¤¢¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇË¬¤ì¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀè¤Ï¡¢¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÊ¿ÅÄÎÉ²ð¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ì¾Ìç¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÅÔÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¡£ÃæÅÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¡ÖÆÃÊÌÎ×»þ¥³¡¼¥Á¡×¤È¤·¤ÆÆÍ·â¤¹¤ë¡£¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Ë¥»ÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤¬Æþ¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¨¥°¥¤¡ªÉÍ¤Á¤ã¤ó¤ä¡ª¡×¡¢¡ÖÃæÅÄæÆ¤ä¡ª¡×¤ÈÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°úÂà¥Û¥ä¥Û¥ä¤ÎÃæÅÄ¤¬Çº¤á¤ëÌîµå¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤Îµå¤¬¤¦¤Þ¤¯Êá¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾®³ØÀ¸¤ÎÇº¤ß¤ËÃæÅÄ¤¬¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤ÆÇ®·ì»ØÆ³¡£ÃæÅÄ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±Êáµå¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÊá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤â¶Ã¤¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤¤¤Á¶Ã¤¯´é¤¹¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¾¯Ç¯¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¤°¦¤Î¤¢¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìîµå¾¯Ç¯¤Ë¡ÖÃæÅÄæÆ¤ÎÄ¾¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¡×¤â½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢±óÎ¸¤Ê¤·¤ÎÄ¾µå¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÉÍÅÄ¤ÏÇú¾Ð¡£»×¤ï¤ºÃæÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¸À¤¦¤¿¤ÎÃ¯¤ä¡¢½Ð¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ìÀ£Á°¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÅÄ¤¬»Õ¤È¶Ä¤°¡È¸½Ìò¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¡É¤âÅÐ¾ì¡Ê!?¡Ë¡£ÃæÅÄ¤¬¡Ö¤É¤¦¤â¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤·¤³¤Þ¤ë¿ÍÊª¤È¤Ï¡£
¡¡2¿Í¤¬¼¡¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼Ô¡×¡£¥í¥±ÅöÆü¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âçºå»Ô¡¦Ê¡Åç¶èÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆó½½ºÐ¤Î½¸¤¤¡×¤Ë2¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼Ô¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¡£
