NY³ôÈ¿È¯¡¢230¥É¥ë¹â¡¡ÊÆ´ØÀÇ°ãË¡È½·è¤ò¹¥´¶
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û20Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢Á°ÆüÈæ230.81¥É¥ë¹â¤Î4Ëü9625.97¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âºÛÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ËÇ°×Ëà»¤·ã²½¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¸åÂà¤·¤¿¤Û¤«¡¢´ØÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤·¤Æ´ë¶È¶ÈÀÓ¤Î²¼»Ù¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤âÇã¤¤¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤âÈ¿È¯¤·¡¢203.34¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü2886.07¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢IT¤Î¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥³¥à¡¢ÊÝ¸±¤Î¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¾®Çä¤ê¤Î¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ÏÇä¤é¤ì¤¿¡£