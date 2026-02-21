º£°æÈþ¼ù¡¢¡Öº£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤¤¡×Æ´¤ì¤Î¥í¥ó¥É¥óÀ¸³è¤Ç¡ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Îº£°æÈþ¼ù¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤Æ©ÌÀ´¶¡ª¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿º£°æÈþ¼ù
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë ¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡ä¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ïµ®½Å¤À¤È¤¤¤¦¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¤òÂ¿¤¯»ý¤Ä¥·¥ó¥¬¡¼¡¦º£°æÈþ¼ù¡£
¡¡¤Þ¤º¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡õ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¡£¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ØPRIDE¡Ù¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¡Ö²Î»ì¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤Õ¤¿¤¿¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿Ì¾¶Ê¡ØPRIDE¡Ù¡£¤½¤Î²Î»ì¤Ëº£°æ¤¬½Å¤Í¤¿¡È´¶¾ð¡É¤È¤Ï¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£¤âCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾¶Ê¡ØPIECE OF MY WISH¡Ù¤Îºî»ì²È¤Ë¤·¤Æ38Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢º£°æ¤Î²Î»ì¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²ÙÊª¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦º£°æ¤ÎÇú¾ÐÁÇ´é¤âË½Ïª¤¹¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤³¤È¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ä¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤ËÆ´¤ì¤ë¤¢¤Þ¤êÄ©Àï¤ò¤¿¤á¤é¤¦Èà½÷¤ÎÇØÃæ¤òºÇ¸å¤Ë²¡¤·¤¿¡¢ÉÛÂÞ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡£
¡¡1963Ç¯¤Ë¡¢²»³Ú¹¥¤¤ÊÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¡£¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê²È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢º£¤â¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êì¤«¤é¤ÎÂçÀÚ¤Ê¶µ¤¨¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿»þÂå¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó°Ü½»¡£Åö»þ10ºÐ¤À¤Ã¤¿Ì¼¤¬ÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¸½ÃÏ¹»¤Ç¡¢É×ÉØ¤¬»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤¿¾×·â¤Î¸÷·Ê¤È¤Ï¡£¡Öº£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤¤¡×¡£Æ´¤ì¤Î¥í¥ó¥É¥óÀ¸³è¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¡É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤Æ©ÌÀ´¶¡ª¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿º£°æÈþ¼ù
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë ¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡ä¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ïµ®½Å¤À¤È¤¤¤¦¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¤òÂ¿¤¯»ý¤Ä¥·¥ó¥¬¡¼¡¦º£°æÈþ¼ù¡£
¡¡¤Þ¤º¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡õ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¡£¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ØPRIDE¡Ù¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¡Ö²Î»ì¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤Õ¤¿¤¿¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿Ì¾¶Ê¡ØPRIDE¡Ù¡£¤½¤Î²Î»ì¤Ëº£°æ¤¬½Å¤Í¤¿¡È´¶¾ð¡É¤È¤Ï¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤³¤È¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ä¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤ËÆ´¤ì¤ë¤¢¤Þ¤êÄ©Àï¤ò¤¿¤á¤é¤¦Èà½÷¤ÎÇØÃæ¤òºÇ¸å¤Ë²¡¤·¤¿¡¢ÉÛÂÞ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡£
¡¡1963Ç¯¤Ë¡¢²»³Ú¹¥¤¤ÊÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¡£¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê²È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢º£¤â¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êì¤«¤é¤ÎÂçÀÚ¤Ê¶µ¤¨¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿»þÂå¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó°Ü½»¡£Åö»þ10ºÐ¤À¤Ã¤¿Ì¼¤¬ÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¸½ÃÏ¹»¤Ç¡¢É×ÉØ¤¬»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤¿¾×·â¤Î¸÷·Ê¤È¤Ï¡£¡Öº£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤¤¡×¡£Æ´¤ì¤Î¥í¥ó¥É¥óÀ¸³è¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¡É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£