¡ÈÌÚÈÔÄ®¡É¤Ã¤Æ¤É¤³¡©¡ÈµØÆ¤¤Á¡É¤Ã¤Æ²¿¡©¡½¡½3Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡¡ÖÂè169²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡×¤È¡ÖÂè36²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡×¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤Î»þÂå¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¡Ê2·î27Æü¸ø³«¡Ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Êª¸ì¤ÎÇØ·Ê¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ö3Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û3Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Î¼Çµï¾®²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÈµØÆ¤¤Á»ö·ï¡É¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯»þÂå¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¤Ê¤É³Æ¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ì¤È¤·¤Æ¤â¾å±é¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÌÚÈÔÄ®¤Çµ¯¤¤¿¡ÈµØÆ¤¤Á»ö·ï¡É¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÊª¸ì¤À¤¬¡¢º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡ÖµØÆ¤¤Á¡×¤Î°ÕÌ£¤äÇØ·Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¹¾¸Í¡¦ÌÚÈÔÄ®¤Î¼Çµï¾®²°¡Ö¿¹ÅÄºÂ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¸ÄÀË¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇö¤¤¡ÈµØÆ¤¤Á¡É¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤äÊ¸²½¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï¤Î¹½Â¤¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ò¤â²ò¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢2·î21Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈÆâ¤Ç¤âÊüÁ÷Í½Äê¡£Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Õ¾ÞÁ°¤Î½àÈ÷¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡ÙÆÃÈÖÊüÁ÷Æü°ìÍ÷
¡ú´ØÅì¥í¡¼¥«¥ëÃÏ¶è
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ°11¡§15¡Á11¡§45¡¡ÀÄ¿¹¥Æ¥ì¥Ó
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å3¡§30¡Á4¡§00¡¡½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷
2·î23Æü¡Ê·î¡ËÁ°10¡§50¡Á11¡§20¡¡´ä¼êÊüÁ÷
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÁ°11¡§15¡Á11¡§45¡¡»³·Á¥Æ¥ì¥Ó
2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼2¡§30¡Á3¡§00¡¡ÅìÆüËÜÊüÁ÷
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÁ°11¡§00¡Á11¡§30¡¡Ê¡ÅçÊüÁ÷
2·î23Æü¡Ê·î¡ËÁ°10¡§50¡Á11¡§20¡¡¿·³ãÊüÁ÷
2·î24Æü¡Ê²Ð¡ËÁ°10¡§55¡Á11¡§25¡¡¥Æ¥ì¥Ó»³Íü
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼0¡§50¡Á1¡§20¡¡ÀÅ²¬ÊüÁ÷
3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼2¡§24¡Á2¡§54¡¡¥Æ¥ì¥Ó¿®½£
¡úËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÁ°11¡§00¡Á11¡§30¡¡ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó
¡ú´ØÀ¾¡¦ÃæÉôÃÏ¶è
2·î27Æü¡Ê¶â¡ËÁ°10¡§53¡Á11¡§23¡¡Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ°10¡§30¡Á11¡§00¡¡À¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÁ°10¡§25¡Á10¡§55¡¡»³¸ýÄ«ÆüÊüÁ÷
2·î23Æü¡Ê·î¡ËÁ°10¡§55¡Á11¡§25¡¡Ãæ¹ñÊüÁ÷
2·î26Æü¡ÊÌÚ¡ËÁ°11¡§00¡Á11¡§30¡¡»³±¢ÊüÁ÷
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å2¡§30¡Á3¡§00¡¡Æî³¤ÊüÁ÷
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å3¡§30¡Á4¡§00¡¡¥Æ¥ì¥Ó¹âÃÎ
2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼2¡§01¡Á2¡§32¡¡¥á¡Á¥Æ¥ì
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÁ°11¡§20¡Á11¡§50¡¡ËÌÎ¦Ä«ÆüÊüÁ÷
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å4¡§05¡Á4¡§35¡¡¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å2¡§30¡Á3¡§00¡¡Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó
¡ú¶å½£ÃÏ¶è
2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼2¡§00¡Á2¡§30¡¡¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å3¡§00¡Á3¡§30¡¡ÂçÊ¬ÊüÁ÷
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ°10¡§30¡Á11¡§00¡¡Ä¹ºêÊ¸²½ÊüÁ÷
2·î23Æü¡Ê·î¡ËÁ°9¡§55¡Á10¡§25¡¡·§ËÜÄ«ÆüÊüÁ÷
3·î 1Æü¡ÊÆü¡Ë¸å4¡§00¡Á4¡§30¡¡¼¯»ùÅçì¦ìÎ¥Æ¥ì¥Ó
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å4¡§00¡Á4¡§30¡¡µÜºêÊüÁ÷
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë Á°9¡§30¡Á10¡§00¡¡Î°µåÄ«ÆüÊüÁ÷
¢¨ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û3Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Î¼Çµï¾®²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÈµØÆ¤¤Á»ö·ï¡É¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯»þÂå¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¤Ê¤É³Æ¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ì¤È¤·¤Æ¤â¾å±é¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢2·î21Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈÆâ¤Ç¤âÊüÁ÷Í½Äê¡£Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Õ¾ÞÁ°¤Î½àÈ÷¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡ÙÆÃÈÖÊüÁ÷Æü°ìÍ÷
¡ú´ØÅì¥í¡¼¥«¥ëÃÏ¶è
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ°11¡§15¡Á11¡§45¡¡ÀÄ¿¹¥Æ¥ì¥Ó
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å3¡§30¡Á4¡§00¡¡½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷
2·î23Æü¡Ê·î¡ËÁ°10¡§50¡Á11¡§20¡¡´ä¼êÊüÁ÷
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÁ°11¡§15¡Á11¡§45¡¡»³·Á¥Æ¥ì¥Ó
2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼2¡§30¡Á3¡§00¡¡ÅìÆüËÜÊüÁ÷
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÁ°11¡§00¡Á11¡§30¡¡Ê¡ÅçÊüÁ÷
2·î23Æü¡Ê·î¡ËÁ°10¡§50¡Á11¡§20¡¡¿·³ãÊüÁ÷
2·î24Æü¡Ê²Ð¡ËÁ°10¡§55¡Á11¡§25¡¡¥Æ¥ì¥Ó»³Íü
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼0¡§50¡Á1¡§20¡¡ÀÅ²¬ÊüÁ÷
3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼2¡§24¡Á2¡§54¡¡¥Æ¥ì¥Ó¿®½£
¡úËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÁ°11¡§00¡Á11¡§30¡¡ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó
¡ú´ØÀ¾¡¦ÃæÉôÃÏ¶è
2·î27Æü¡Ê¶â¡ËÁ°10¡§53¡Á11¡§23¡¡Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ°10¡§30¡Á11¡§00¡¡À¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÁ°10¡§25¡Á10¡§55¡¡»³¸ýÄ«ÆüÊüÁ÷
2·î23Æü¡Ê·î¡ËÁ°10¡§55¡Á11¡§25¡¡Ãæ¹ñÊüÁ÷
2·î26Æü¡ÊÌÚ¡ËÁ°11¡§00¡Á11¡§30¡¡»³±¢ÊüÁ÷
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å2¡§30¡Á3¡§00¡¡Æî³¤ÊüÁ÷
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å3¡§30¡Á4¡§00¡¡¥Æ¥ì¥Ó¹âÃÎ
2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼2¡§01¡Á2¡§32¡¡¥á¡Á¥Æ¥ì
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÁ°11¡§20¡Á11¡§50¡¡ËÌÎ¦Ä«ÆüÊüÁ÷
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å4¡§05¡Á4¡§35¡¡¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å2¡§30¡Á3¡§00¡¡Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó
¡ú¶å½£ÃÏ¶è
2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼2¡§00¡Á2¡§30¡¡¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å3¡§00¡Á3¡§30¡¡ÂçÊ¬ÊüÁ÷
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ°10¡§30¡Á11¡§00¡¡Ä¹ºêÊ¸²½ÊüÁ÷
2·î23Æü¡Ê·î¡ËÁ°9¡§55¡Á10¡§25¡¡·§ËÜÄ«ÆüÊüÁ÷
3·î 1Æü¡ÊÆü¡Ë¸å4¡§00¡Á4¡§30¡¡¼¯»ùÅçì¦ìÎ¥Æ¥ì¥Ó
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å4¡§00¡Á4¡§30¡¡µÜºêÊüÁ÷
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë Á°9¡§30¡Á10¡§00¡¡Î°µåÄ«ÆüÊüÁ÷
¢¨ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£