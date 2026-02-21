¼«Âð¤Î°ì¼¼¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ò±£¤¹¡¡»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç½÷¤òÂáÊá¡Ê»³·Á¡¦²ÏËÌÄ®¡Ë
»³·Á¸©²ÏËÌÄ®¤Ç¡¢°äÂÎ¤ò¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢38ºÐ¤Î½÷¤¬»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Ï¡Ö½Ð»ºÄ¾¸å¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò±£¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÏËÌÄ®Ã«ÃÏ¤Ò¤Ê»Ô»°ÃúÌÜ¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê38¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢Ì¾Á°¤äÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°äÂÎ¤ò¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ÇÊñ¤à¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë±£¤·¤Æ°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷¤Ï20Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Î¸òÈÖ¤Ë¼«¼ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å·Ù»¡¤¬¼«Âð¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢ÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç½Ð»º¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¼¼Æâ¤Ë±£¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ïº£¸å¡¢»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð»º¤ä°ä´þ¤ò¤·¤¿»þ´ü¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢Êì»Ò¼êÄ¢¤Î¸òÉÕ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼õ¿ÇÎò¤ÎÍÌµ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¡¢»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£