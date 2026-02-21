¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×¤Ê¤¼¡È¤¤¤¤¿Í¡É¤Û¤É¡ÖÃ¯¤«¤é¤â¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¡©
¡Ö¥³¥¦¥â¥êÌîÏº¡×¤È·ù¤ï¤ì¤ë¿Í¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¿Í¤Ë¤À¤±¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡¢Çº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤È¤¯¤Ë¿²¤ëÁ°¡¢¤Õ¤È·ù¤Ê½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 40Âå¤ò¸å²ù¤»¤ºÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Îß·×33ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡½¡½¿¼¤¤¶ì¤·¤ß¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¡£¿´¤¬ÄÀ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¡£ÆÉ¤á¤Ð¥¹¥Ã¤Èµ¤Ê¬¤¬À²¤ì¡¢º£Æü°ìÆü¤ò¾¯¤·¥é¥¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤È¤ÏµÕ¤ÎÏÃ¡©
º£Æü¤Ï¡¢Î¢¤ÎÎ¢¡¢¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤Ë¤µ¤é¤Ë¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ²¿¤Î¤³¤È¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë·æºî¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Î¡Ö·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¼«¿È¤â¡Ö¤à¤·¤í·ù¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤µ¤¨¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£Æü¤Ï¡Ö·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÍýÍ³
¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÀøºßÅª¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Îã¤¨¤ÐA¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤ÎÃç¤¬°¤¤¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬A¤µ¤ó¤Ë¤âB¤µ¤ó¤Ë¤â·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎ©¤Á²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Åú¤¨¤Ï¡ÖÌµÍý¡×¤Ç¤¹¡Ê¤¿¤Þ¤Ëºö»Î¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¹¤´¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬A¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢B¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò²÷¤¯»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤È¤âB¤µ¤ó¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
A¤µ¤ó¤Ë¤âB¤µ¤ó¤Ë¤â¹¥¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¿®ÍÑ¤Ê¤é¤Ê¤¤¥³¥¦¥â¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤À¡×¤È¡¢Î¾Êý¤«¤é·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÊýË¡¡×¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÅö¤Î¡Ö·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤È¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÃ¯¤Ë¤â·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÅö¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÆÃÄê¤Î¡Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤¬·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Î¾Êý¤«¤é·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏA¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤À¡£A¤µ¤ó¤Ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢A¤µ¤ó¤Ë·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ò¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë
»ä¤Ï¤è¤¯¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤È¡ÖÂ¾¿Í¼´¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÂ¾¿Í¼´:Â¾¿Í¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤ÆÂ¾¿Í¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÆ°¤¯À¸¤Êý
Â¾¿Í¼´¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤¬Â³¤¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÇùÁ³¤È¡¢Ã¯¤Ë¤â·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡ÖÂ¾¿Í¼´¡×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏA¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖA¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡È¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤¿¡É¾õÂÖ¤Î¤â¤È¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤ËÅ¾´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¡×
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆÃÄê¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ê¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¡Ë·ù¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÇùÁ³¤È·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ï¡¢Â¾¿Í¼´¤Ê¤Î¤ÇÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬º¬ËÜÅª¤ÊÄêµÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡£