¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×Ï©Àþ¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯10·î²¼½Ü°ÊÍè¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ°¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤¤Î½°±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¤Ç¡¢¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Ï¤µ¤é¤Ë¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÅê³«É¼ÆüÍâÆü¤Î2·î9Æü¡¢Á°½µËö¤è¤ê°ìµ¤¤Ë2000±ßÄ¶¾å¾º¤·¡¢½ªÃÍ¤ÏºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤òÂ³¤±¡¢10Æü¡¢12Æü¤È5Ëü7000±ßÂæ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î½é¤á¡Ê2Æü¡Ë¤È26Ç¯2·îÃæ½Ü¡Ê13Æü¡Ë¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÌó4.23Ëü±ß¤«¤éÌó5.69Ëü±ß¤Þ¤ÇÌó34.5¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÌó4.53Ëü¥É¥ë¤«¤éÌó4.95Ëü¥É¥ë¤Þ¤ÇÌó9.2¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î³ô²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î3.8ÇÜÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î»Ø¿ô¤òÃ±½ã¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ´Ö¤Ç³ô²Á¾å¾ºÎ¨¤Ë¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡³ô²Á¤Ï¾Íè¤Î´ë¶ÈÍø±×¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÍø±×Î¨¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¡¢ºÇ¶á»þÅÀ¤ÇµÞ·ã¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹â¤¤³ô²Á¾å¾º¤ÈÀ°¹ç¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ê¬ÇÛ¹½Â¤¤òÂç¤¤¯¤æ¤¬¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤·¤Ë´ë¶ÈÍø±×¤¬¹â¤¤¿¤ÓÎ¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤ÃÍ¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤äGDPÀ®Ä¹Î¨¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¡¡ÆüËÜ¤ÎÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î·îÎã·ÐºÑÊó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯´Ö¡¢ÂÐÁ°´üÈæÇ¯Î¨¤Ç0.4¡Á0.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á»þÅÀ¤Ç¤âÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ê2024Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß0.5¡ó¡Ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¯ÉÜ¤Ï26Ç¯ÅÙ¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÀ®Ä¹Î¨¤ò1.3¡ó¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿¤ÓÎ¨¤À¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Ì±´ÖÍ½Â¬Ê¿¶Ñ¤Ç¤Ï26Ç¯ÅÙ¤¬0.8¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ï0.7¡ó¤À¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤¬¶á¤¤¾Íè¤ËµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃû¤·¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢³ô²Á¤À¤±¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï²¿¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê»Ñ¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
