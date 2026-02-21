¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤â¸½Ìò¡×£³·î£³Æü¤Ë¤Ï55¼þÇ¯µÇ°¶Ê¡Ö°¦¤ÏÎØ²öÅ¾À¸¡×È¯É½
²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁËÜ¡ÖËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¡¢½À¤é¤«¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¡ª·ò¹¯Èþ¤ò³ð¤¨¤ë¡Ø¥ë¥ß»ÒÎ®¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¡×¡ÊÂçÏÂ½ÐÈÇ¡Ë¤ÎÈ¯Çä²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯µÇ°¤Î°ì´Ä¡£¸Ô´ØÀá¤äÂÎ´´¤ÎÃÃ¤¨Êý¤Ê¤É¤¬¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤â¸½Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¹â¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£
3·î3Æü¤Ë¤Ï55¼þÇ¯µÇ°¶Ê¡Ö°¦¤ÏÎØ²öÅ¾À¸¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¼«¿È¤Î¿·¤·¤¤°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡£»¶¡¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£