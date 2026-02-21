¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Û¥á¤ÈÃí°Õ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Î²«¶âÈæ¤È¤Ï¡©Éô²¼¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ª
¼ÒÆâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¯¤¹¤Ù¤¤«¡×¡Ö¤Ï¤¿¤Þ¤¿¸·¤·¤¯¸À¤¦¤Ù¤¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤À·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²Ê³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤ÌÜ°Â¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡Ö¥Û¥á¤Î²«¶âÈæ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥µ¡¼¥Á¥é¥ÜÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î°ËÃ£ÍÎ¶î¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥µ¡¼¥Á¥é¥Ü¥Õ¥§¥í¡¼¤Î¹õ½» Îæ¡ØÁÈ¿¥¤È¿Í¤òÆ°¤«¤¹²Ê³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤¥Û¥áÊý ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Îµ»½Ñ¡Ù¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Û¥á¤Æ¿¤Ð¤¹¡×¤Ï
²Ê³ØÅª¤Ë¤âÀµ¤·¤¤¼êË¡¤À¤Ã¤¿
¡¡Â¿¤¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢Éô²¼¤ò»ØÆ³¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¸·¤·¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ËÇº¤ß¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¾Î»¿¤È¼¸ÀÕ¤Î¤É¤Á¤é¤¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤òºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ë¤¦¤Ê¤¬¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥óÂç³Ø¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¹»¤Î¥é¡¼¥»¥ó»á¤é¤Î¸¦µæ¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢28¤Î¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë628Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¤Î¾Î»¿¤È¼¸ÀÕ¤ÎÈæÎ¨¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÃí1¡Ë¡£
¡¡¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¤Î¾Î»¿¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÝÂê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¶ÈÌ³¾å¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¸ú²Ì¤Ï¸²Ãø¤Ç¤·¤¿¡£¾Î»¿¤òÂ¿¤¯¼õ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤º¤Ë²ÝÂê¤«¤é°ï¤ì¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ãå¼Â¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
