¥¢¥ß¥ê¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼ÃÆ¤ÇÀèÀ©¤â¡Äº´Ìî³¤½®¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤È¥É¥í¡¼
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï22»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ5¾¡6Ê¬¤±11ÇÔ¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¡Ö21¡×¤Ç14°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Ï¡¢¸ø¼°Àï11»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ2ÇÔ¤Î¤ß¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤ÇÌµÇÔ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤À¡£
¡¡º´Ìî³¤½®¤¬ÃæÈ×¤Î¼´¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀÑ¶Ë²Ì´º¤Ë¹¶¤á¹þ¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¯ÅÙ¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬ºÆ¤Ó¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤È¡¢42Ê¬¤Ëµ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£GK¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥Ä¤«¤éÁÇÁá¤¯¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Ü¡¼¥ëÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥À¡¦¥³¥¹¥¿¤¬¥¯¥í¥¹¡£¥Ê¥Ç¥£¡¼¥à¡¦¥¢¥ß¥ê¤¬¤³¤ì¤ò±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ë²÷¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â·ã¤·¤¤¶¯ÅÙ¤Î¤Ê¤«¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤à¡£¤¹¤ë¤È64Ê¬¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Á°¤Î¤¤¤¤°ÌÃÖ¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¤ÏÊÉ¤Î²¼¤òÁÀ¤¦¤È¡¢¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤éÄ¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤¬¤³¤³¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï1¡Ý1¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥ÈÁÀ¤¤¡¢¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈÆâ¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ä¤ËÁÇÁá¤¯±¿¤Ö¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤·¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â¼¡¤Î1ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤È1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º´Ìî³¤½®¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï28Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ï¡¢3·î1Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¡1¡Ý1¡¡¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡42Ê¬¡¡¥Ê¥Ç¥£¡¼¥à¡¦¥¢¥ß¥ê¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
1¡Ý1¡¡64Ê¬¡¡¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¡Ê¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¡È¥¨¡¼¥¹¡É¥¢¥ß¥ê¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼ÃÆ¤ÇÀèÀ©¡ª
µ»½Ñ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë👀— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 20, 2026
¥À¡¦¥³¥¹¥¿¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò
¥Ë¥¢¤Ç¥¢¥ß¥ê¤¬¥Ü¥ì¡¼¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡ª
¥¨¡¼¥¹¡¦¥¢¥ß¥ê¤Ï2·å¥´¡¼¥ëÃ£À®🙌
🇩🇪¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá
🆚¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡ß¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼
📺 #DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/Jqhqz9oIhJ