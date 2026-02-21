Æü¸þºä46»Í´üÀ¸Á´°÷½Ð±é¡Ö¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×Â³ÊÔ¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ò²ó¤ë¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë
Æü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸Á´°÷¤¬±éµ»¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡¢24Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¡Ê·§ÀÚÏÂ²Å´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡Ö¡Ý¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÀ½ºî¤¬20Æü¡¢·èÄê¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢24Ç¯4·î¤«¤é10²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤µÇ°¾å±Ç¤¬ºÇ½ª²ó¤ª½Ë¤¤ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÀÊ¾å¤Ç¡¢Æ±¾å±Ç2Ç¯ÌÜÆÍÆþ¤Ë²Ã¤¨¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
·§ÀÚÏÂ²Å´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö²¿¡¢¤³¤ì¡©¡×¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¡Ö±ß¿Ø¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¡ª¡ª¡×¤È±ß¿Ø¤òÁÈ¤à¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÃÝÆâ´õÍèÎ¤¡Ê20¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´¿´î¤Î¾Ð¤ß¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
Á°ºî¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó2Ç¯¤Ç±éµ»½éÄ©Àï¤Î11¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÅìµþ¤òË¬¤ì¤¿½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤ò±é¤¸¡¢11ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤Ï¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥å¡¼¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡Ê19¡Ë¤¬¼ç±é¤·¤¿¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â³¤³°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åìµþ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ò²ó¤ë¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á°ºî¤«¤é3Ç¯¸å¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¡£Àµ¸»»Ê¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸÷±É¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¡¢ºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£