¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÊ¿ÌîÊâÌ´¡Û2026Ç¯¤Î´ñÀ×¡£À¤³¦¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡ÈÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¡É¤Î¸¶ÅÀ¡Ö²¶¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤âÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡2021Ç¯¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÄ©Àï¤·¡¢Íâ2022Ç¯¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡£¤½¤·¤Æµ²±¤Ë¿·¤·¤¤2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾Á°¤ÎÂç²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨´ñÀ×Åª¤ÊÉü³è·à¡£
¡¡Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤Ï¾ï¤Ë¡¢¾ï¼±¤ä¸Â³¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¡Ö¿Í´Ö¤Î²ÄÇ½À¡×¤ò¸«¤»¤Ä¤±Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÌîÊâÌ´¤È¤¤¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¶¯¤¯¡¢¸É¹â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤À¤±¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Àë¸ÀÅö½é¤Ï¤½¤â¤½¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤â¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤½¤ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£
¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡£
ÀÎ¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¶ìÏ«¤äÉÔ°Â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤À¤±¡£
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤À¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¶¤¸¤ëÉÔ°Â¤ä¡¢¼«¿®¤Î¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥¼¥í¤«¤é¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÌá¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â½é¿´¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä©Àï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ë¤âºÆ¤Ó°Õ¼±¤¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¶¥µ»¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢ÅöÁ³¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼«Ê¬¤È¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾¿Í¤È¶¥¤¦¤³¤È¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²¶¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤âÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤Û¤È¤ó¤É¥¼¥í¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµÍý¤Ê¤³¤È¤À¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥±¡¼¥È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤È²¶¤È¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬¤ÎÀäÂÐÎÌ¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï»þ´Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤â¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¡£
ÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¿Í°ìÇÜ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤Ë¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤Ï¶¥µ»¼«ÂÎ¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸Â³¦¤Þ¤Ç¹¶¤á¤¿µ»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£
Í·¤Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Ã¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡ÊÆóÅáÎ®¡Ë¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ìÈÖ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡üÊ¿Ìî ÊâÌ´¡§1998Ç¯11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¡¢2018Ç¯Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¶¥µ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ2Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¢2022Ç¯ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç½Ð¾ì¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î²£¾è¤êÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¡£ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤Ç¤Ï¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¹âÆñÅÙ¤ÎÂçµ»¤ò·è¤á¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£