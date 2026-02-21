¡ØTwo-Sideways ÆóÅáÎ®¡Ù


¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë

¡¡2021Ç¯¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÄ©Àï¤·¡¢Íâ2022Ç¯¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡£¤½¤·¤Æµ­²±¤Ë¿·¤·¤¤2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾Á°¤ÎÂç²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨´ñÀ×Åª¤ÊÉü³è·à¡£

¡¡Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤Ï¾ï¤Ë¡¢¾ï¼±¤ä¸Â³¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¡Ö¿Í´Ö¤Î²ÄÇ½À­¡×¤ò¸«¤»¤Ä¤±Â³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÌîÊâÌ´¤È¤¤¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¶¯¤¯¡¢¸É¹â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£

¡¡¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬¡¢ÆóÅáÎ®¤Ç¤ÎË°¤¯¤Ê¤­Æ®Áè¤ÎÆü¡¹¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¡ØTwo-Sideways ÆóÅáÎ®¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡£3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ÉÆÈ¤ÊÄ©Àï¤Îµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤¿ËÜ½ñ¤è¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÊ¿ÌîÁª¼ê¤ò·Áºî¤Ã¤¿¡Ö»×¹Í¡×¤È¡Ö³Ð¸ç¡×¤¬½É¤ë¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡ØTwo-Sideways ÆóÅáÎ®¡Ù


¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤À¤±¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£

Àë¸ÀÅö½é¤Ï¤½¤â¤½¤â¼Â¸½¤Ç¤­¤ëÍ×ÁÇ¤â¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£

¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤½¤ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£

¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡£

¡ØTwo-Sideways ÆóÅáÎ®¡Ù


ÀÎ¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤É½¸½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤­¤¤¡£

¤â¤Á¤í¤ó¶ìÏ«¤äÉÔ°Â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤ÏÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤À¤±¡£

¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤À¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¶¤¸¤ëÉÔ°Â¤ä¡¢¼«¿®¤Î¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥¼¥í¤«¤é¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÌá¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â½é¿´¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä©Àï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ë¤âºÆ¤Ó°Õ¼±¤¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ØTwo-Sideways ÆóÅáÎ®¡Ù


¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¶¥µ»¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢ÅöÁ³¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£

¼«Ê¬¤È¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾¿Í¤È¶¥¤¦¤³¤È¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤­¹ç¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£

²¶¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤âÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤Û¤È¤ó¤É¥¼¥í¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ØTwo-Sideways ÆóÅáÎ®¡Ù


¤â¤È¤â¤È¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµÍý¤Ê¤³¤È¤À¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£

¥¹¥±¡¼¥È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¿Í¤¿¤Á¤È²¶¤È¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬¤ÎÀäÂÐÎÌ¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£

Â­¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï»þ´Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤â¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¡£

ÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤È¤­¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤À¤«¤é¿Í°ìÇÜ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤Ë¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£

¡ØTwo-Sideways ÆóÅáÎ®¡Ù


¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤Ï¶¥µ»¼«ÂÎ¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸Â³¦¤Þ¤Ç¹¶¤á¤¿µ»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£

Í·¤Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤­¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£

¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Ã¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡ÊÆóÅáÎ®¡Ë¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ìÈÖ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û

¡üÊ¿Ìî ÊâÌ´¡§1998Ç¯11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¡¢2018Ç¯Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¶¥µ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ2Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¢2022Ç¯ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç½Ð¾ì¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î²£¾è¤êÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¡£ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤Ç¤Ï¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¹âÆñÅÙ¤ÎÂçµ»¤ò·è¤á¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£