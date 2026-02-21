¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©¶ËÆ»ÀøÆþÁÜºº´±¤¬³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ª
¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö🕶️🔫🐕🦺🔥🩸¡×¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡¢·Ù´±»þÂå¤Ë°¦¤¹¤ë¿Í¤òµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä·ó¹â¾¼¸ã¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎºîÉÊ¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢·ó¹â¾¼¸ã¤¬·Ù»¡¤ÎÌ¿Îá¤Ç´ØÅìºÇÂçµé¤Î¥ä¥¯¥¶ÁÈ¿¥¡ÖÅì¾ä²ñ¡×¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô