¤¸¤Ä¤Ï¡¢ÀÑÊ¬¤¬¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÄÁÇËÑ¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÁÔÂç¤ÊÉ÷·Ê¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¶Á¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢¿ô³ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿È
ÀÑÊ¬¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¡¢·×»»¤¬ÂçÊÑ¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡¢¤Ê¤É¡¢¤è¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÑÊ¬¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ò¤½¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ºÈùÊ¬¤ò³Ø¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤½¤ÎµÕ¤ÎÁàºî¤È¤·¤ÆÀÑÊ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¹â¹»¿ô³Ø¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ê¸½¡¦JAXA¡Ë¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î»Ø´ø³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢¿ô³Ø¶µ°é¤ÎÆ»¤Ë·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢±ÊÌî¿ô³Ø½Î¡ÊÂç¿Í¤Î¿ô³Ø½Î¡Ë¤Î½ÎÄ¹±ÊÌîÍµÇ·¤µ¤ó¡£
»æ¤È±ôÉ®¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¡¢¾×·âÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤Ç¡¢¤É¤Ã¤×¤êÀÑÊ¬¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Âç¹¥É¾¤ÎÁ°ºî¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖÈùÊ¬¡×¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖÀÑÊ¬¡×¡Ù¤«¤é¡¢ÀÑÊ¬¤Î¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃÂê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈùÊ¬¤ÈÀÑÊ¬¤Ï¡¢É½Î¢°ìÂÎ
Á°Ãø¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖÈùÊ¬¡×¡Ù¤ËÂ³¤¡¢ËÜ½ñ¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖÀÑÊ¬¡×¡Ù¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Á°ºî¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÈùÊ¬¡×¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡¢À¤³¦¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÄ¦¹ï¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤â±ÔÍø¤Ê¥á¥¹¤Ç²òÂÎ¤·¡¢¤½¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡ÖÊ¬ÀÏ¤Îµ»Ë¡¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë²òÂÎ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖË¤«¤µ¡×¤ä¡ÖÁ´ÂÎÁü¡×¤òÂª¤¨ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê¬ÀÏ¤Î¼¡¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¡ÖÅý¹ç¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÇÊÒ¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¡¢¸µ¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÑÊ¬¡×¤Ç¤¹¡£
ÈùÊ¬¤ÈÀÑÊ¬¤Ï¡¢É½Î¢°ìÂÎ¤Î¥³¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤¬¡ÖÌä¤¤¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ï¡ÖÅú¤¨¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÊý¤¬¡ÖÅÇ¤¯Â©¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ï¡ÖµÛ¤¦Â©¡×¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤ÇÈùÊ¬¤ò³Ø¤ó¤À³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀÑÊ¬¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¥³¥¤¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤òÇÁ¤¹þ¤ß¡¢¿ô³Ø¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò´°·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀÑÊ¬¤¬¡ÖÆñ¤·¤¤¡×ÍýÍ³
¡ÖÀÑÊ¬¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¸ø¼°¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö·×»»¤¬ÂçÊÑ¡×¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Ç¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Êµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÑÊ¬¤Ï¡¢ËÜÍè¤È¤Æ¤âÁÇËÑ¤Ç¡¢¿Í´ÖÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÃù¶â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÄÌÄ¢»Ä¹â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£±«¤Î¹ß¤êÊý¤ò»þ´Ö¤´¤È¤ËµÏ¿¤·¡¢Áí±«ÎÌ¤ò¸«ÀÑ¤â¤ë¡£¿ô¥õ·î¸å¤ÎËÜÈÖ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤à¡Ä¡Ä
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÈ¯ÁÛ¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑÊ¬¤Ï¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò¡¢¿ô³Ø¤È¤·¤ÆÀöÎý¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÀÑÊ¬¤ò¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢³Ø¹»¿ô³Ø¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¹»¿ô³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÈùÊ¬¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤Î¡ÖµÕ¤ÎÁàºî¡×¤È¤·¤ÆÀÑÊ¬¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¡¢ÏÀÍý¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é³Ø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤äÉÔ¿ÆÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀÑÊ¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¤È¡¢»ö¾ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÎà¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¶ÊÀþ¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¿Þ·Á¤ÎÌÌÀÑ¤ò¤É¤¦µá¤á¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÑÊ¬Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÈùÊ¬¤Ï¡¢¤½¤Î¤º¤Ã¤È¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÊÑ²½¤Î½Ö´Ö¡×¤òÂª¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê½ç½ø¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÑÊ¬¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢´ðÁÃÅª¤Ê³µÇ°¤È¡¢¹âÅÙ¤Ê±þÍÑ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÅ¯³Ø¤¬¡¢À°Íý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ìÅÙ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¡ÖÀÑÊ¬¤ÎÄº¡×¤Ø¤ÈÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÈùÊ¬ÊÔ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÆþÌçÊÔ¡×¡ÖÃæµéÊÔ¡×¡Ö¾åµéÊÔ¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆþÌçÊÔ¡ÛÌÌÀÑ¤«¤é»Ï¤á¤ë¡ÖÀÑÊ¬¡×¤ÎÆ³Æþ
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÆþÌçÊÔ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÑÊ¬¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¿ô¼°¤ä¸ø¼°¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÌÀÑ¤È¤¤¤¦Ä¾´ÑÅª¤Ê³µÇ°¤«¤éÂª¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø¹»°ÊÍèÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÌÌÀÑ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤¤Ä¾¤·¡¢¿Þ·Á¤Î¹¤µ¤ò¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¸·Ì©¤ËÄê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¿Þ·Á¤òºÙÄ¹¤¤Ä¹Êý·Á¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÌÌÀÑ¤Ç¶á»÷¤·¡¢¤½¤Î¶á»÷¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÀöÎý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¡¢ÄêÀÑÊ¬¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÄêÀÑÊ¬¤ò¡ÖÈùÊ¬¤ÎµÕ¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÌÀÑ¤½¤Î¤â¤Î¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶»Ï´Ø¿ô¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀ°Íý¤·¡¢ÈùÊ¬¤ÈÀÑÊ¬¤¬¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÊÌ¸Ä¤Î³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£Ãù¶â³Û¤È¤½¤ÎÊÑ²½¡¢±ß¤äµå¤ÎÌÌÀÑ¡¦ÂÎÀÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤ÊÎã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÑ²½¤ÎÍÍ»Ò¡×¤È¡ÖÁ´ÂÎÎÌ¡×¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ¾´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆþÌçÊÔ¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Ç¤¹¡£ÈùÊ¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢ÀÑÊ¬¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¡Ö¼ê¿¨¤ê¡×¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÃæµéÊÔ¡ÛÍý¤òÃÎ¤ë¡½¡½·×»»¤ÎËâË¡¤È¤½¤ÎÎ¢Â¦
Â³¤¯¡ÖÃæµéÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆþÌçÊÔ¤ÇÄ¾´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤¿ÀÑÊ¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡¢ÏÀÍýÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÈùÊ¬¤ÈÀÑÊ¬¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡ÖÈùÀÑÊ¬³Ø¤Î´ðËÜÄêÍý¡×¤Ç¤¹¡£
¿ÍÎà¤ÎÃÎ¤ÎÃÏÊ¿¤ò²¡¤·¹¤²¤¿¡¢Îò»ËÅªÈ¯¸«¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÄêÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÀÑ¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÄêÀÑÊ¬¤È¡¢ÈùÊ¬µÕ±é»»¤Ç¤¢¤ë¸¶»Ï´Ø¿ô¤È¤¬¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÃæµéÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÃÖ´¹ÀÑÊ¬¤äÉôÊ¬ÀÑÊ¬¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê·×»»¼êË¡¤â°·¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò°Åµ¤¹¤Ù¤¸ø¼°¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌäÂê¤¬²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¼°¤ò¡Ö²ò¤¯¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô¼°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÁÈ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹½Â¤Åª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÑÊ¬¤ÎÏÀÍýÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃæµéÊÔ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Íý·Ï¤Î¹â¹»À¸¤¬ÀÑÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÁ´¤ÆÌÖÍå¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾åµéÊÔ¡ÛÀÑÊ¬¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë
¾åµéÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÑÊ¬¤ÎÏÈ¤ò¹¤²¡¢ÀÑÊ¬¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÌçÊÔ¡¦ÃæµéÊÔ¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¹Í¤¨Êý¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¤è¤êºÝ¤É¤¤¾õ¶·¤ËÀÑÊ¬¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀÑÊ¬¶è´Ö¤¬Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢´Ø¿ô¤¬ÅÓÃæ¤ÇÌµ¸ÂÂç¤ËÈ¯»¶¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀÑÊ¬¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¹µÁÀÑÊ¬¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÄÌ¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í¸Â¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìµ¸Â¤Î¹¤¬¤ê¤ò´Þ¤àÀ¤³¦¤Ë¤Þ¤Ç¡¢ÀÑÊ¬¤Î»ëÌî¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2¼¡¸µ¤ÎÌÌÀÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎÀÑ¤ä¹â¼¡¸µ¤ÎÎÌ¤ò°·¤¦¤¿¤á¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÑÊ¬¤ÏÃ±¤Ê¤ë·×»»µ»Ë¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÖÁ´ÂÎÎÌ¡×¤òÄê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤·¤À¤¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¾åµéÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥Þ´Ø¿ô¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢³¬¾è¤È¤¤¤¦Î¥»¶Åª¤Ê³µÇ°¤¬¡¢ÀÑÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢Â³Åª¤Ê´Ø¿ô¤Ø¤È³ÈÄ¥¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÀÑÊ¬¤¬¿·¤·¤¤³µÇ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÁÏÂ¤Åª¤ÊÆ»¶ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾åµéÊÔ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Æñ²ò¤ÊÍýÏÀ¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÑÊ¬¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¡¢ÆþÌçÊÔ¤Ç¸«¤¿ÁÇËÑ¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±ó¤¯¤Ø¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸«ÄÌ¤·¤È±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ô³Ø¤ÎÀ¤³¦¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ°ìÂ³¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÉ¤à¤À¤±¡×¤Ç¡¢¿ô³Ø¤Î¶Á¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë
ËÜ½ñ¤òÆÉ¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»æ¤È±ôÉ®¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·×»»¤Ë½¬½Ï¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢³µÇ°¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤òÄÉ¤¤¡¢ÏÀÍý¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·ÅÓÃæ¤ÇÆñ¤·¤¤¿ô¼°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²»³Ú¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¾¯¤·Ê£»¨¤ÊÅ¾Ä´¤ä¡¢Â®¤¤¥Ñ¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶Á¤¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢ÅÀ¤ÈÅÀ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢°ì¤Ä¤ÎÁÔÂç¤ÊÉ÷·Ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ô³Ø¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤Ìµµ¡¼Á¤Ê³ØÌä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿¿Íý¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¸ÝÆ°¤È¡¢±§Ãè¤ÎÄ´ÏÂ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ëµ§¤ê¤Ë¤â»÷¤¿¾ðÇ®¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤òÆÉ¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÈùÊ¬¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡ÖºÙÉô¤ò¸«¤ëÌÜ¡×¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹ÌÜ¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ÀÑÊ¬¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¶¶¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤È¤¡¢ÀÑÊ¬¤¬¡ÖÆñ¤·¤¤¿ô³Ø¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤¹Í¤¨Êý¡×¤È¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¿ô³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀÑÊ¬¤ÎÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁáÂ®¡¢¡ÖÀÑÊ¬¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÈùÊ¬¤ËÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÀÑÊ¬¤ÎÎò»Ë¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖÀÑÊ¬¡×¡¡Íý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ¼Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë
ÀÑÊ¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¿ô³Ø¤ÎÎò»Ë¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£ÀÑÊ¬¤¬¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë1ºý¡£
ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖÈùÊ¬¡×
¹Í¤¨Êý¤«¤é¾ÚÌÀ¡¢¤½¤·¤ÆÂç³Ø¿ô³Ø¤Þ¤Ç
ÆÉ¤à¤À¤±¤ÇÃÊ³¬Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ÖÈùÊ¬¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¿ô³Ø¤ÎÎò»Ë¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
