N organic¿·ºîÈþÍÆÆý±Õ♡¡ÈÈ©¤Î±ê¾å¡É¤òËÉ¤°ÌôÍÑ¥ß¥ë¥¯ÃÂÀ¸
¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡É¤ò·Ç¤²¤ëN organic¤«¤é¡¢Æ®¤¦ÈþÍÆÆý±Õ¤¬ÃÂÀ¸¡£¡ÖN organic Basic ¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥° ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ß¥ë¥¯¡×¤¬2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤¹È©¹Ó¤ì¤ä¥Ë¥¥Ó¡¢¥·¥ß¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¾®¤µ¤Ê¥À¥áー¥¸*³¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¡ÈÈ©¤Î±ê¾å¡É¤òËÉ¤°Í½ËÉÈþÍÆÈ¯ÁÛ¤Î1ËÜ¤Ç¤¹¡£
ÀÖCICAÇÛ¹ç¤Ç±ê¾å¤òËÉ¤°
N organic Basic ¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥° ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ß¥ë¥¯
²Á³Ê¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§60mL
ËÜÀ½ÉÊ¤Î¥ーÀ®Ê¬¤Ï¡¢°ËÆ¦ÂçÅç»º¤Î¡ÖÀÖCICA²¡×¡£ÄÌ¾ï¤ÎCICA¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍÍÑÀ®Ê¬¤¬10.9ÇÜ¹´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¥Áç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾®¤µ¤Ê¥À¥áー¥¸*³¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÖCICA¥¨¥¥¹²¡¢²«Çð¥¨¥¥¹⁴¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¥¸¥«¥ê¥¦¥à*⁵¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ê£¹çÀ®Ê¬¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ÈCP¡×¤¬¡¢È©¹Ó¤ì¡¦¥Ë¥¥Ó¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤é¤®¤Ë¤¯¤¤È©´Ä¶¤Ø¡£
ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ç¡È¤¯¤¹¤Ö¤ê¡É¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
*¹ ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÎ¼è¡¦Ãê½Ð¤·¤¿°ËÆ¦ÂçÅç»º¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¤È¡¢¼«¼Ò½¾Íè¤ÎºÎ¼è¡¦Ãê½ÐÊýË¡¤Ë¤è¤ë¹ñÆâÂ¾»ºÃÏ¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¤Î¥¢¥·¥¢¥Á¥ó»À¤È¥Þ¥Ç¥«¥·¥ó»À¤ÎÁíÎÌÈæ³Ó
*² ¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¡ÊÀ°È©¥¨¥¥¹¡Ë
*³ ´¥Áç¤Ë¤è¤ë
*⁴ ¥ª¥¦¥Ð¥¯¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁵ È©¤¢¤ì¡¦¥Ë¥¥Ó¤òËÉ¤°
¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥¸¥§¥é ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¿·ºî¥È¥é¥Ù¥ë¥»¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
ÈþÇò¡ß¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¥µ¥Ýー¥È
ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ⁶¡ÊL-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À2-¥°¥ë¥³¥·¥É¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ»ß¡£¤µ¤é¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥Àー¥¨¥¥¹⁷¤¬Æ©ÌÀ´¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿»Æ©Â¥¿Ê½èÊý¤Ë¤è¤ê¡¢2¼ï¤Î¿åÍÏÀÍ¸úÀ®Ê¬¤ò³ÑÁØ¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ä¤¹¤¯Àß·×¡£¥»¥é¥ß¥ÉÎà»÷À®Ê¬⁸¤ÈÜô¥¨¥¥¹⁹¤¬¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤Ï¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤Î¥¹¥¦¥£ー¥È¥·¥È¥é¥¹¡£100¡óÀºÌý¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤Ç¡¢¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤¹¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¢ö
*⁶ L-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À2-¥°¥ë¥³¥·¥É¡Ê¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤°¡Ë
*⁷ ¥é¥Ù¥ó¥Àー¥¨¥¥¹－£±¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*⁸ N－¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë－L－¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁹ ¥È¥¦¥Ò¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¡È±ê¾å¤·¤Ê¤¤È©¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ♡
´¥Áç¤ä»ç³°Àþ¥À¥áー¥¸¤òÊüÃÖ¤»¤º¡¢¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Î¤¦¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÈþÈ©¤Ø¤Î¶áÆ»¡£¡ÖN organic Basic ¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥° ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ß¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÆý±Õ¥±¥¢¤Ç¡ÈÈ©¤Î±ê¾å¡É¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¿·½¬´·¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤³¤½¡¢Æ®¤¦ÈþÍÆÆý±Õ¤ÇÌ¤Íè¤ÎÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï♡