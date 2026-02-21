¥È¥é¥ó¥×»á¡¢6¿Í¤ÎÈ½»ö¤òÇÍÅÝ¡¡°ãË¡È½·è¡Ö¹ñ¤ÎÃÑ¡×¡Ö»ô¤¤¸¤¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò°ãË¡¤È¤·¤¿È½·è¤ò½ä¤ê¡¢»¿À®¤·¤¿6¿Í¤ÎÈ½»ö¤ò¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤ÎÃÑ¡×¡Ö»ô¤¤¸¤¡×¤Ê¤É¤ÈÇÍÅÝ¤·¤¿¡£¤¦¤ÁÊÝ¼éÇÉ2¿Í¤Ï¼«¿È¤¬1´üÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿È½»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÜ¤ê¤Ë²Ð¤òÃí¤®¡¢»ÊË¡·Ú»ë¤Î»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃÄê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¿´ÄìÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡£È½·è¤ò¼õ¤±¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÇµÞ¤¤ç³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏËÁÆ¬¤«¤éÈ½»ö¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤Î¹½À®¤ÏÊÝ¼éÇÉ6¿Í¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ3¿Í¡£º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ç¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉÁ´°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Î¥í¥Ð¡¼¥ÄÄ¹´±¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¥´¡¼¥µ¥Ã¥Á¡¢¥Ð¥ì¥Ã¥ÈÎ¾È½»ö¤¬»¿À®¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¡Ê¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉÈ½»ö¤Ï¡Ë¼«Æ°Åª¤ËÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¼¨¤·¡ÖºÛÈ½½ê¤Ï³°¹ñ¤ÎÍø±×¤ÈÀ¯¼£±¿Æ°¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¥´¡¼¥µ¥Ã¥Á¡¢¥Ð¥ì¥Ã¥ÈÎ¾È½»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤Â¸ºß¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âºÛÈ½»ö9¿Í¤Ï24Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ëµÄ²ñ¤Ç¤Î°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¡£