¡ã´Ø·¸¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¿Æ¡ä¤ò´Ç¼è¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¡©¼«¤é¡ãÆÇ¿Æ¡ä¤òºßÂð¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿´ËÏÂ¥±¥¢°å¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Æ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡Ä¡×
40Âå¤«¤é60Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤È»à¡£¤·¤«¤·¡¢µþÅÔ¤ÇË¬Ìä¿ÇÎÅ¤ä´ËÏÂ¥±¥¢¤Î°å»Õ¤ò¤¹¤ë²¬»³ÍÆ»ÒÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¡ØÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤È¤·¤ÆÅöÁ³¡Ù¤È²£Ë½¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¿Æ¤Î²ð¸î¤ä´Ç¼è¤ê¤ËÇº¤àÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²¬»³ÀèÀ¸¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤À¤Ã¤¿Êì¤òºßÂð¤Ç´Ç¼è¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²¬»³ÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡ØÆÇ¿Æ¤òºßÂð¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿´ËÏÂ¥±¥¢°å¤¬ÅÁ¤¨¤ë ´Ø·¸¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¹õ¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¿Æ¤ò¼Î¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£²¬»³ÍÆ»Ò¡ØÆÇ¿Æ¤òºßÂð¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿´ËÏÂ¥±¥¢°å¤¬ÅÁ¤¨¤ë ´Ø·¸¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù
* * * * * * *
¡ÖÆÍÁ³¤Î»à¡×¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤¬¤¿¤¤Èá¤·¤ß¤òÀ¸¤à¡¡
¡Ö´Ø·¸¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¿Æ¡×¤Ç¤¢¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¿Æ¤Ç¤¢¤ì¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î»à¤ò¡ØÆÍÁ³¤Î»à¡Ù¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
À¸¤Êª¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Æü¤«¤é¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÆü¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö¼«Á³¤Ê¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤È¡¢ÂçÊÑ¤ÊÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î´Ç¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»à¤ÏÈá·à¡×¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÈá·àÅª¤Ê»à¡×
¤·¤«¤·¡¢°ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÈá·àÅª¤Ê»à¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»à¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»à¡×¤È¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤Ç¤¹¤È¡¢»ö¸Î¡¦ºÒ³²Åù¤Ç¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»à¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ö¸Î¤äºÒ³²¤Ê¤ÉÆÍÁ³¤ÎÍ½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¾õ¶·¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤¦¤½¤í¤½¤í´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°å»Õ¤¬Í¾Ì¿Í½Â¬¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢ÅÁ¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬²ÈÂ²¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»à¤ÏÀè¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Î»à¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛ¤·¤Å¤é¤¤µÞÊÑ¤Î»à
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ç¤âÍ½ÁÛ¤·¤Å¤é¤¤µÞÊÑ¤Ç¤Î»à¤ò·Þ¤¨¤¿¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç´ÎÂ¡¤ËÅ¾°Ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ¾°Ü¤¬¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö´ÎÇËÎö¡×¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç½Ð·ì¤¬Â¿ÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Å¤é¤¤µÞÊÑ¤Î»à¡×¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ç¤¹¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤´²ÈÂ²¤Ï¡¢µÞ¤Ê»à¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»à¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊµÞ¤Ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»à¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¬¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¡×¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤¬¤¿¤¤Èá¤·¤ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¡¢ÆÍÁ³¤Î»à¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö´Ø·¸¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¿Æ¡×¤È¤Î´Ç¼è¤ê¤äºÇ´ü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÆÇ¿Æ¤òºßÂð¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿´ËÏÂ¥±¥¢°å¤¬ÅÁ¤¨¤ë ´Ø·¸¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
