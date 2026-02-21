230Ëü±ß¤Ç¡Ö6Â®MT¡×ÀßÄê¡ª ¥È¥è¥¿¤¬¡Ö¡È¿·¡É¥ä¥ê¥¹¡×È¯É½¡ª »Â¿·¡Ö¹õ¤¹¤®¤ë¡È¾å¼Á¡É»ÅÍÍ¡×¤Ë¥×¥ê¥¦¥¹¥¤¥¨¥í¡¼¡õMTÄÉ²Ã¡ª ¤á¤Á¤ãÀº×û¤Ê¡Ö¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Î¡×ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤â²þÎÉ¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¡ª
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Î¡×·ÑÂ³ÀßÄê¡ª 6Â®MT¡õ¥¤¥¨¥í¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤Ë
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2026Ç¯2·î20Æü¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£3·î2Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¾¦ÉÊÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¥ä¥ê¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¾å¼Á¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖZ¡ÈURBANO¡É¡ÊZ ¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Î¡Ë¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥ä¥ê¥¹¤Ï1999Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥ä¥ê¥¹¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤Ï³¤³°¸þ¤±¼Ö¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯2·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô·¿¤Î4ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤ÇÅý¹ç¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¡È¿·¡É¥ä¥ê¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¶ÊÌÌ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤é¤·¤¤»È¤¤¾¡¼ê¤È¤¤¤¦ÎòÂå¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°ì¿·¤äºÇ¿·¤ÎÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤ÎÅëºÜ¤Ê¤É¡¢Áö¤ê¤ä°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¹âµé´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3950mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1495-1510mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2550mm¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ÆÁõÈ÷¤Î½¼¼Â²½¤ä¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤ª¤è¤Ó¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÎÈèÏ«·Ú¸º¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½ÁõÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤ÎÄÉ²Ã¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Î10.5¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡ÊÃæµé¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï8¥¤¥ó¥Á¡Ë¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷¡¢Á´¼Ö¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¤ÎÁõÈ÷¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤ÈÆ±¿§¤Î²«¿§¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡×¤òÀßÄê¡£¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ä¥·¥ã¡¼¥¯¥Õ¥£¥ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢Àº×û¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ê¤¯¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê1¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤òÀßÄê¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï4WD¤âÀßÄê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎFF¼Ö¤Ï6Â®MT¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖX¡×¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¡ÖG¡×¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¡ÖZ¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Z¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï2025Ç¯2·î¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö URBANO¡Ê¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Î¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Î¤¬·ÑÂ³ÀßÄê¡£¤µ¤é¤Ë²þÎÉÁ°¤Ç¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿6Â®MT»ÅÍÍ¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡URBANO¡Ê¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Î¡Ë¤È¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ÖÅÔ²ñÅª¤Ê¡¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Z¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Àº×û¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î³°Áõ¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÀìÍÑÍÑÉÊ¤Ç²Ã¾þ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥È¥è¥¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥ê¥¢¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¢¥Ù¥ë¥È¥â¡¼¥ë¤òÁõÃå¡£Â¸µ¤Ï¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÀìÍÑ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥¦¥ë¥Ð¡¼¥ÎÀìÍÑ¤Î2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤¬É¸½à¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¿§¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥Þ¥¤¥«¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥Ö¥°¥ì¡¼¡×¤Î3¿§¤òÀßÄê¡£ÀìÍÑ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¼Â¸½¡£
¡¡ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë2¥È¡¼¥ó¥ë¡¼¥Õ¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò³Æ½ê¤Ë¤¢¤·¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾åÉÊ¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ïZ¤Ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëLED¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢Ìë´Ö¤ä»ë³¦¤Î°¤¤»þ¤ÎÊä½õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢URBANO¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢ÀìÍÑ¥¹¥«¥Ã¥Õ¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÖZ URBANO¥»¥Ã¥È¡×¡Ê8Ëü1950±ß¡Ë¤âÀßÄê¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¥ä¥ê¥¹¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡²þÎÉ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿·¥ä¥ê¥¹¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï169Ëü7300±ß¤«¤é288Ëü4200±ß¡£Z URBANO¤Ï230Ëü7800±ß¤«¤é299Ëü4200±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Z¤ÎÆ±°ì»ÅÍÍ¼Ö¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È11Ëü±ß¤Î²Á³Ê¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ëÆâ³°Áõ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤äLED¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê»ÅÍÍ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£