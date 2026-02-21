¡ÖÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¡×¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó»Ø´ø´±¤¬¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤ÎÈ¯¸À¤òÈóÆñ¡ª¿Í¼ïº¹ÊÌÁûÆ°¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë¶¦´¶¤ò¼¨¤¹¡Ö¶ì¤·¤ß¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬23Àá¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¤Ë¸þ¤±¤¿Á°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤ë·Á¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¼ïº¹ÊÌÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¤òÎ¨¤¤¤ë»Ø´ø´±¤ÎÅú¤¨¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹ÍÊ¸î¡¢¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥çÈóÆñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢17Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ËÁÌ¤ë¡£¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÎËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¡¦¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè£±¥ì¥°¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»î¹ç¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¿Ê¹Ô¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£50Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬ÆÈÆÃ¤Ê¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬·ã¹·¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬µ¯¤¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÇÃæ¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÎFW¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¥Ë¤«¤é¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¼ç¿³¤¬¤¹¤°¤Ë»î¹ç¤ò»ß¤á¡¢10Ê¬´Ö¤ÎÃæÃÇ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎFW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¥Ë¤òÈãÈ½¡£°ìÊý¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö°ÛÎã¡×¡Ê¥É¥¤¥Ä»æ¡Ø¥¢¡¼¥Ù¥ó¥È¥Ä¥¡¥¤¥È¥¥¥ó¥¯¡Ù¡Ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¥È¡¼¥ó¤Ç¡¢¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤òÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤¬¥³¥ó¥Ñ¥Ë¤À¡£Æ±»æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»Ø´ø´±¤ÎÀ¼¤ò°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ô¥£¥Ë¤Î¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ì¤Ïµ¶¤ê¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡×
¡Ö¿³È½¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¶ì¤·¤ß¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¡Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ë¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¸ç¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤òÍÊ¸î¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï±î¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¡×¤È¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤ËÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ë¤Î¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Î¿Í³Ê¤ò¹¶·â¤·¡¢Èà¤¬¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òìÊ¤á¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤¬¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª¤ÎÌ¾¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹ÈãÈ½¤ÎºàÎÁ¤Ë»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÅÜ¤ê¤òÏª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ï¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª¤À¤«¤é¤À¡¢¤ÈÈà¡Ê¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¡Ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Ï1960Ç¯Âå¤Î¹õ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª¤Î¶ì¤·¤ß¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈà¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤Æ¥ô¥£¥Ë¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ...¡×
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë100¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¥¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤¯¸À¤¦¿Í¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï³§¡¢Èà¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÈà¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¬¤ÏÎÉ¤¤¿Í¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ÇÈà¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¡ÖÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¤Ò¤·¤á¤¯¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ò39ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÅýÎ¨¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸½Ìò»þÂå¤«¤é¿Í³Ê¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤â¤½¤Î¿Í´ÖÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁþ¤·¡×¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¥¢¥ó¥Á¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
