¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï³¤³°¤Ç¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡© ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£ÈãÈ½¤ò³Ð¸ç¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ä
¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡½¡½¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¡¢¿¦¾ì¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÍøÍÑ¤·¡¢¶ÈÌ³¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ÆÀº¿ÀÅª¡¢¿ÈÂÎÅª¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤³¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤òÎ¨¤¤¤¿¶âÌÀµ±»á¤Î¥±¡¼¥¹¡£¥µ¥¬¥óÄ»À´»þÂå¤ËÂ³¤Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢É´Ç¯¹½ÁÛJ£±¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥óÄ¾Á°¤Ë·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤â¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¿Í¸¢¿¯³²¤ÈÂª¤¨¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Èº¬Àä¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Ê¤É¤è¤ê¤âÂ¿µÁÅª¡£¼õ¤±¤¿Â¦¤Î¼ç´Ñ¤ÈµÒ´ÑÅª¤ÊÇ§Äê´ð½à¤Î´Ö¤Ë¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ç¡¢È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¡£¤½¤ì¤Ï²áµî¤Î»öÎã¤ò¿ä»¡¤·¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÏÆüËÜ°Ê³°¤Ç¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡£»ä¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¼«ÂÎ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÆ±ÍÍ¡¢¡ÖMolestia¡Ê¥â¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î°ÕÌ£¤¬·ù¤¬¤é¤»¤äÇº¤Þ¤¹¹Ô°Ù¤ò»Ø¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¥â¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¤Ï¼ç¤ËÉÔ²÷´¶¤Ê¤Éµ¤Ê¬Åª¤ÊÂ»³²¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬ÂçÈ¾¡£¤¢¤Þ¤ê¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î°ã¤¤¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é±Ñ¸ì·÷¤È¥é¥Æ¥ó¸ì·÷¤ÎÊ¸²½¡¢¹ñÌ±À¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÏÃ¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÌá¤¹¤È¡¢³Î¤«¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤â¥â¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¸¤á¤ä¸¢ÎÏ¤ÎÍðÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤ÐÈï³²¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤¬Ì¤À®Ç¯¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥íÇ¯Âå¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»öÎã¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç£¸Ç¯¤Û¤É½»¤ó¤À¼«¿È¤ÎÈ©´¶³Ð¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹µ¤¨¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ì¼ï¤ÎÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ÏÎã³°¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤À¤È¡¢µÕ¤Ë¼«¸Ê¼çÄ¥¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°¤Ç¤â°é¤Ã¤¿²ÈÄí´Ä¶¤äÎ¾¿Æ¤ÎÀ³Ê¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢À³Ê¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤âÁ´°÷¤¬Á´°÷¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬¶¯¤¤¿Í´Ö¤À¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÍÌµ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¡¢³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤È¤¤Ë¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ´ÆÆÄ¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬Èþ²½¤µ¤ì¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢³¤³°¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úµ»ö¡Û¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡©¸µÆüËÜÂåÉ½¤È³ÚÅ·¼ÒÄ¹¤¬º£Æü¤Î»ØÆ³Ë¡¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¶ËÂç²ò¼á¤µ¤ì¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÀè¤¬¿´ÇÛ¡×
¡¡¼Â¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿J¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤ËÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤¿´ÆÆÄ¤«¤é¤Î»ÅÂÇ¤Á¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èó¾ð¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÊ¤¨¤¿Â¦¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÈãÈ½¤ò³Ð¸ç¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ò½ü¤¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤Þ¤ÀÀ®½Ï¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Ë¤â¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ¤òÉ®Æ¬¤Ë¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ÆÆÄ¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤À¤í¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½¸À¤òÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÍá¤Ó¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡¢²¿ÅÙ¤â±ÇÁü¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ´¤¯ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤ä¥×¥í°Õ¼±¡¢È¿¹üÀº¿À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¥×¥í¤Ï¤½¤â¤½¤â¸·¤·¤¤À¤³¦¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤¬É¬Í×¡£¤³¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÁª¼ê¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤Ø¹Ô°Ù¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç°é¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«¸Ê¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤É÷Ä¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¹¤¯³¤³°À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¿È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±À¤¬¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤È¤¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬¿Ê¤àºòº£¡¢Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÂ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ç³¤³°¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£J¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ëÄã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï³¤³°Ä©Àï¤ÏÂç»¿À®¤ÎÎ©¾ì¡£À®¸ù¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£³¤³°¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«¿È¤ËÀøºß¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¼«¸Ê¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤Ï10¿Í¤¤¤ì¤Ð¡¢10ÄÌ¤ê¤Î¹¥¤ß¤ä¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¡£Êª»ö¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÊªº¹¤·¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¼õ¤±¤¿Â¦¤Î¼ç´Ñ¤ÈµÒ´ÑÅª¤ÊÇ§Äê´ð½à¤Î´Ö¤Ë¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò´°Á´¤Ëº¬Àä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µÄÏÀ¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Å¤Í¡¢ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¤µ¤é¤Ê¤ëÂÎ·ÏÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
