¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡áÌÚÀ¥Éð¡Û£²£°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£²£³£°¡¦£¸£±¥É¥ë¹â¤Î£´Ëü£¹£¶£²£µ¡¦£¹£·¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë°ã·ûÈ½·è¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢´ë¶È¤ÎÍ¢Æþ¥³¥¹¥È¤¬¸º¤Ã¤ÆÍø±×Î¨¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÂç¼ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÂç¼ê¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤ÎÌÃÊÁ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£É£Ô´ë¶È¤ÎÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Î½ªÃÍ¤Ï£²£°£³¡¦£³£´¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£²Ëü£²£¸£¸£¶¡¦£°£·¤À¤Ã¤¿¡£