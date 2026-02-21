¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ë°ãË¡È½·è¡¡NY¤ÎÆü·Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬³Æ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï20Æü¡¢°ãË¡¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÆü·Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï20Æü¡¢º£¸å¤Î¹ÔÊý¤Ë¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¸ß´ØÀÇ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Æü·Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÏÃ¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¹ÔÊý¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿©¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥À¥¤¥Î¥Ö¡×E47¡¦Â¼ËÜ¹§ÂÀÅ¹Ä¹
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Î´¶³Ð¤¬¤³¤ì(Áê¸ß´ØÀÇ)¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬»ä¤¿¤Á¤Ï¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªµÒÍÍ¤¬ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢µÒ¤«¤é¤ÏÈ½·è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁê¸ß´ØÀÇ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤àÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÍÑµÒ
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¸ß´ØÀÇ¤òÅ±²ó¤¹¤Ù¤»þ´ü¤À¡×