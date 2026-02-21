西本ヒカル、『週プレ』で魅せる色気増した「オトナ」なグラビア

女優として活躍中の西本ヒカルが、2月16日に発売の『週刊プレイボーイ』9・10合併号に登場！

西本ヒカル ©熊谷貫／集英社

【プロフィール】

西本ヒカル（にしもと・ひかる）

1999年12月31日生まれ 熊本県出身

身長160cm B88 W62 H82

6月13日（土）に開催される「GAKUSEI RUNWAY 2026SUMMER in NAGOYA」に出演予定。園子温監督作品『プリズナーズ・オブ・ゴーストランド』でハリウッド映画デビュー後、女優としても活動中。

公式X【@ruuchan12311】

公式Instagram【@hikaru_nishimoto1231】

今号の『週プレ』は、約1年ぶりの登場！菊地姫奈の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、ちっちゃいけど、大きい！岸みゆのランジェリー姿に、一段と磨きがかかった美しさ・林ゆめも要チェック！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】西本ヒカル写真集「オトナなんだよ？」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 2月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】西本ヒカル写真集「オトナなんだよ？」©熊谷貫／集英社

＜特集情報＞

独裁クイーン高市首相“やりたい放題”スケジュール 2026～2028、

球春到来！ヤクルト・池山隆寛新監督＆日本ハム・達孝太投手Wインタビューに森繁和らが語る「外国人スカウト戦略」の新潮流、新庄ファイターズ名護キャンプリポートも！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』9・10合併号は２月16日に発売！