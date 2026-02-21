¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¡¡ºÇ¹âºÛ¤¬¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤òÌµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶·
NY³ô¼°20Æü¡ÊNY»þ´Ö16:24¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:24¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49625.97¡Ê+230.81¡¡+0.47%¡Ë
S¡õP500¡¡¡¡¡¡¡¡6909.51¡Ê+47.62¡¡+0.69%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22886.07¡Ê+203.34¡¡+0.90%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57240¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+400¡¡+0.70%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¡£½øÈ×¤Ï²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢ºÆÅÙ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤±¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó¥×¥é¥¹¤ËÉâ¾å¤¹¤ëÅ¸³«¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤ËÈ¯É½¤ÎÂè£´»ÍÈ¾´ü¤ÎÊÆ£Ç£Ä£ÐÂ®ÊóÃÍ¤È£±·î¤Î£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï½øÈ×¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ£Ç£Ä£Ð¤Ï£±¡¥£´¡óÁý¤ÈÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¸åÂà¤ÎÆ°¤¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ç£Ä£Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Î¤Û¤«¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÈËÇ°×¤¬²¼²¡¤·Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ËÊÆºÇ¹âºÛ¤¬¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¸úÎÏ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï°ìµ¤¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤¬Ìµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¹¥´¶¤¹¤ë¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÊÌ¤Î¼êÃÊ¤Ë¿×Â®¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢È½·è²óÈò¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÊ£¿ô¤Î¼êÃÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë£±£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´ØÀÇÈ¯Æ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎºàÎÁ¤â½ÐÂ·¤Ã¤¿Ãæ¡¢¼¡¤ÏÍè½µ¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Î·è»»¤¬Ã»´üÅª¤ËÁê¾ì¤òÆ°¤«¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ï°ú¤Â³¤¶ÛÇ÷²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê·³»ö¹¶·â¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï°ú¤Â³¤Ãí»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥«¥Þ¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ãAKAM¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±»þ´Ö³°¤Ç²¼Íî¡£¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ò·ùµ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ´ü¤ÈÂè£±»ÍÈ¾´ü¤Î£±³ôÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡½»ÂðÉÔÆ°»º¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥ªー¥×¥ó¥É¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ãOPEN¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý¹â¡£Çä¾å¹â¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¾²ºà¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥í¥¢¡õ¥Ç¥³¥¢¡ãFND¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±¾å¾º¡£´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤Î¸º¼ý¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±³ôÍø±×¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¬¤ó¸¡ºº¤Î¥°¥ì¥¤¥ë¡ãGRAL¡ä¤¬µÞÍî¡£Â¿¤¬¤ó¼ï¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¡Ö¥®¥ã¥ì¥ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥¸£³¤ª¤è¤Ó£´¤Î¤¬¤ó¤Î¹ç·×È¯À¸Î¨¤òÅý·×Åª¤ËÍ°Õ¤ËÄã¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼çÍ×É¾²Á¹àÌÜ¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼ó¿¶¤ê¿Í·Á¤Ê¤É´á¶ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¡ãFNKO¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡ÊÊª¸À¤¦³ô¼ç¡Ë¤Î¥×¥ì¥¶¥ó¥È¡¦¥ì¥¤¥¯¤¬Æ±¼Ò¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³«¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»º¶â¤Î¥Ë¥åー¥â¥ó¥È¡ãNEM¡ä¤¬²¼Íî¡£Á°Æü°ú¤±¸å¤Ë£±£°－£±£²·î´ü·è»»¡ÊÂè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢£±³ôÍø±×¡¢Çä¾å¹â¤È¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¼Â¸½¶â²Á³Ê¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢³ô²Á¤Ïºã¤¨¤Ê¤¤È¿±þ¡£ÄÌ´ü¤Îµ¢Â°¶âÀ¸»ºÎÌ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¥¢¥«¥Þ¥¤¡ãAKAM¡ä¡¡94.17¡Ê-15.42¡¡-14.07%¡Ë
¥ªー¥×¥ó¥É¥¢¡ãOPEN¡ä¡¡5.00¡Ê+0.35¡¡+7.53%¡Ë
¥Õ¥í¥¢¡õ¥Ç¥³¥¢¡ãFND¡ä¡¡68.99¡Ê+2.87¡¡+4.34%¡Ë
¥°¥ì¥¤¥ë¡ãGRAL¡ä¡¡50.21¡Ê-51.32¡¡-50.55%¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥³¡ãFNKO¡ä¡¡5.24¡Ê+0.82¡¡+18.55%¡Ë
¥Ë¥åー¥â¥ó¥È¡ãNEM¡ä¡¡122.13¡Ê-3.27¡¡-2.61%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡264.58¡Ê+4.00¡¡+1.54%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡397.23¡Ê-1.23¡¡-0.31%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡210.11¡Ê+5.25¡¡+2.56%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡314.90¡Ê+11.34¡¡+3.74%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡314.98¡Ê+12.13¡¡+4.01%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡411.82¡Ê+0.11¡¡+0.03%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡655.66¡Ê+10.88¡¡+1.69%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡189.82¡Ê+1.92¡¡+1.02%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡200.15¡Ê-3.22¡¡-1.58%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡1009.52¡Ê-13.70¡¡-1.34%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
