¡¡´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤Çº£Ç¯6·î¤Ë´°À®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¡ÖÂç¿Ë¹©¶è¡×¤Î¹©´ü¤¬5Ç¯È¾±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JRÅì³¤¤Ï2·î20Æü¡¢¥ê¥Ë¥¢¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¤ÈÂ¿¼£¸«»Ô¤ò·ë¤ÖÂç¿Ë¹©¶è¤ÇËÜÀþ¤Î°ìÉô¤ËÁÛÄê¤è¤ê¤âÀÈ¤¤ÃÏ¼Á¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¹©´ü¤ò¤ª¤è¤½5Ç¯È¾ÃÙ¤é¤»¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿Ë¹©¶è¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÁ´Ä¹5¥¥í¤Û¤É¤Ç¡¢°ú¤Â³¤ÃÏ¼Á¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´°À®¤Ï2031Ç¯¤Î12·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö½é2027Ç¯¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ë¥¢¤Î³«¶È»þ´ü¤ÏÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢JRÅì³¤¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹©´ü¸«Ä¾¤·¤Ï³«¶È»þ´ü¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
