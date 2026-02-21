¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤È¤âÀï¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥«¡¼¥ê¥ó¥°Èþ½÷¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡¤ªÁê¼ê¤ÏÇ¯²¼¥×¥íÌîµåÁª¼ê
¤«¤Ä¤ÆÆ£ß·¸Þ·îÎ¨¤¤¤ë¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤È¤âÀï¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°Èþ½÷¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤ÏÇ¯²¼¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¡¼¥ê¥ó¥°Æ£ß·¸Þ·î¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª´Ú¹ñ¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥
¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥¥à¡×¤³¤È¹¾ÎÍ¡Ê¥«¥ó¥Ì¥ó¡Ë»ÔÄ£¥«¡¼¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢¥»¥«¥ó¥É¤òÌ³¤á¤ë¥¥à¡¦¥Á¥ç¥Ò¤¬º£Ç¯1·î3Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥¥à¡¦¥Á¥ç¥Ò¤ÈÉ×¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö1·î3Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¡¦¥¥à¤ÎËö¤Ã»Ò¥¥à¡¦¥Á¥ç¥ÒÁª¼ê¤¬·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥ÒÁª¼ê¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¿´¤«¤é½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¡¢¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥Á¥ç¥Ò¡ª¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥Á¥ç¥Ò¤Ï1996Ç¯9·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤ÏÆ±¹»¥«¡¼¥ê¥ó¥°Éô¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÍË¾³ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¡È¥á¥¬¥ÍÀèÇÚ¡É¤³¤È¥¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥¥à¡×¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢2018Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2022Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢Æ£ß·¸Þ·îÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡×¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥Ú¥¯¡¦¥½¥ó¥®¡£1998Ç¯8·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¤Ç¥¥à¡¦¥Á¥ç¥Ò¤Î2ºÐÇ¯²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ç2018Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤ÎKT¥¦¥£¥º¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å2024Ç¯¤ËLG¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï2019Ç¯¤è¤ê¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£