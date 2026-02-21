¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè24Àá ¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È vs ¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè24Àá ¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤È¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î21Æü04:00¤Ë¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿ー¥È¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Ï¥«¥¤¡¦¥·ー¥ë¥Ï¥¤¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ï¥Ã¥¿¥ì¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥Ç¥å¥¤¥Ù¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤Ï¥®¥ã¥ó¡¦¥Ç¥ì¥Õ¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥Î¥¢¡¦¥Ê¥¦¥è¥¯¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ç¥ì¥ó¥·¥ê¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£45+6Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Î¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ï¥Ã¥¿¥ì¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é2¿Í¤¬¸òÂå¡£¥ä¥¹¥Ñー¡¦¥Àー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¹¡¦¥ê¥à¥Ë¥ª¥¹¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥ê¥¿¥¤¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Ú¥Æ¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
58Ê¬¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥é¥ó¥¹¡¦¥Ç¥å¥¤¥Ù¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥«¥¤¡¦¥·ー¥ë¥Ï¥¤¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
63Ê¬¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥»¥ó¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥ß¥±¡¦¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥Í¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
75Ê¬¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥®¥ã¥ó¡¦¥Ç¥ì¥Õ¥È¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥ß¥ë¥¤¥¢¥Î¡¦¥è¥Ê¥¿¥ó¥¹¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
78Ê¬¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤Î¥ß¥±¡¦¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥Í¥ó¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Î¥¢¡¦¥Ê¥¦¥è¥¯¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Ï54Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥ê¥¿¥¤¥ó¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¤Ï62Ê¬¤Ë¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥»¥ó¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
