¡ÖÂÀ¶ËÌÏÍÍ¤¬°ã¤¦¡ª¡×´Ú¹ñ¡¢¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¹ñ´ú¥ß¥¹Èï³²¡©Âç´ÚÂÎ°é²ñ¡Ö²æ¡¹¤Î¼êÍî¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¡¢¸í¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤ÎÂÀ¶Ë´ú¡Ê¥Æ¥°¥Ã¥¡¿´Ú¹ñ¹ñ´ú¡Ë¤¬·ÇÍÈ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¡¢Æü´ÚÀï¤ÇÆüËÜ¹ñ´ú¡È¸íÉ½¼¨¡É¡ÖÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤¿ÅÀ¤ò¼Õºá¤¹¤ë¡×
Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï2·î19Æü¡Ê´Ú¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò3000m¥ê¥ì¡¼¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¤¿¤À¤·¤«¤·¡¢´Ú¹ñ¹ñ´ú¤ÎÂÀ¶ËÌÏÍÍ¤¬¡¢Àµ¾ï¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤êÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Ë²óÅ¾¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬20Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò3000m¥ê¥ì¡¼¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ï2018Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·ÇÍÈ¤µ¤ì¤¿¹ñ´ú¤Ï¸ø¼°µ¬³Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌäÂê¤Î´Ú¹ñ¹ñ´ú¤Ï3000m¥ê¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
13Æü¤ÎÃË»Ò1000m¡Ê¥¤¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ª¥óÆ¼¥á¥À¥ë¡Ë¡¢15Æü¤ÎÃË»Ò1500m¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥Û¥ó¶ä¥á¥À¥ë¡Ë¡¢16Æü¤Î½÷»Ò1000m¡Ê¥¥à¡¦¥®¥ë¥êÆ¼¥á¥À¥ë¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±°ì¤Î¸í¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Âç´ÚÂÎ°é²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬Äê¤á¤¿µ¬³Ê¤Î´Ú¹ñ¹ñ´ú¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È°¦¹ñ²Î¡Ê´Ú¹ñ¹ñ²Î¡Ë¤Î²»¸»¤òÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ËÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹Â¦¤Î¼êÍî¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Âç´ÚÂÎ°é²ñÂ¦¤Î¥ß¥¹¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
ÂÐ±þ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆâÉô¸¡Æ¤¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñ´ú¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ï´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î»ö°Æ¤¬¡¢Ã±½ã¤Ê¥ß¥¹¤È¤·¤Æ¸«²á¤´¤·¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¤À¡£
