½ÏÇ¯Î¥º§¤Î´íµ¡¡¢¤½¤·¤ÆÆ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤Î·èÃÇ ¡È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡É¤³¤È¤Î½Å¤ß¤òÉÁ¤¯¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè7ÏÃ
¤¤ç¤¦2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè7ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
º£²óÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×ÉØ¤Î½ÏÇ¯Î¥º§´íµ¡¤È¡¢Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¾Íè¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¤¤2¿Í¤ÎÊª¸ì¡£
¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢ºÊ¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¡½¡½¡£65ºÐÃËÀ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ¤Ï¡¢°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î¼Â²È¤Î¾õ¶·¤È½Å¤Ê¤ë¡£¼Â²È¤ÎÊ¡Åç¤Ç¤ÏÎ¾¿Æ¤¬ËÜµ¤¤ÇÎ¥º§¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿É×ÉØ´Ø·¸¤¬ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤ë¡£
°ìÊý¡¢´Ä´õ¡Ê¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡Ë¤ÎÄï¡¦¸¬ÂÀ¡ÊµÈÅÄÀ²ÅÐ¡Ë¤ÈÎø¿Í¡¦¾´¡ÊÃ«¸¶¼·²»¡Ë¤Ï¡¢Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¿¦¾ì¤ä¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤Î¤«¡¢ÁªÂò¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¡¢»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡£Ì¿¤òÍÂ¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¶õÃæ¤ÇÄÞ¤òÍí¤Þ¤»¤ë2±©¡£¿®Íê¤Ï¡¢´ñÀ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
É×ÉØ¡¢Îø¿Í¡¢²ÈÂ²¡£´Ø·¸¤Î¤«¤¿¤Á¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤¤ç¤¦2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ï¡¢¡Ö¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤Î½Å¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
LGBTQ ´Æ½¤¡§ÇòÀîÂç²ð
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
