◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子1500m(大会15日目/現地20日)

スピードスケートの女子1500mが20日に行われ、悲願の金メダルを目指した郄木美帆選手が6位でフィニッシュ。レース後は悔し涙を流しました。

当種目の世界記録保持者であり、過去2大会連続で銀メダルを獲得。悲願の頂点を目指した戦いでした。

序盤から攻めのレースで全体2位で1100mを通過しますが、終盤は伸びず。1分54秒865で6位となりました。

レース直後は、コーチと抱き合い涙。ともに戦った日本の選手たちとも健闘をたたえあいます。

そして、涙を拭った郄木選手は、声援を送ったスタンドの前の声援に応えます。また涙を拭い、戦い抜いたリンクには深々とお辞儀をして感謝を込めました。

涙をのんだ郄木選手ですが、それでも今大会は、500m、1000m、団体パシュートで3個の銅メダルを獲得。オリンピックのメダルは通算10個に積み上げました。

【結果】金 アントワネット・レイプマ デ ヨング(オランダ) 1分54秒09銀 ラグネ・ビクルンド(ノルウェー) 1分54秒15銅 バレリー マルテ(カナダ) 1分54秒406位 郄木美帆 1分54秒86522位 佐藤綾乃 1分58秒3626位 堀川桃香 1分59秒33