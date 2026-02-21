◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子1500m (大会15日目/現地20日)

スピードスケート女子1500メートルが行われ、金メダル本命種目として意気込んでいた郄木美帆選手が表彰台を逃す6位で終え、試合後に姉の郄木菜那さんがインタビューを担当。2人はカメラの前で姉妹の素顔をみせ、菜那さんは力を尽くした妹を心から称賛する姿がありました。

ここまでバンクーバー五輪(2010年)、平昌五輪(2018年)、北京五輪(2022年)と出場し、今大会でも銅メダルを3つ獲得する活躍を見せてきた郄木選手。女子1500メートルは、平昌、北京と2大会連続銀メダルとなり、今大会での悲願の金メダルを目指しました。

レースでは序盤から終盤まで好タイムを記録。1100メートル通過時には、1分22秒60で全体2位をキープしていました。しかし最後のストレートで失速。1分54秒865でフィニッシュし、無念の6位に終わりました。

試合後、大粒の涙を流した郄木選手。インタビューが行われるミックスゾーンでは、菜那さんが妹を迎え、インタビューを行いました。姉の顔みた郄木選手は再び号泣。そして菜那さんの問いかけに、つらかった思いを吐露。衰えも隠すことなく、全力を出し切った清々しさで最後は笑顔も見せました。

インタビューを終え、妹を見送った菜那さんは、涙を拭い再びカメラに向かいます。そして妹への思いとして「この1500メートルで(金メダルを)取りたいって言っていた美帆の気持ちもわかりますし、この4年間でラスト1周がつらくなってきているというのもわかっていたので、オリンピックの最後の種目の1500mで、『楽しくスタートが切れた』という言葉が聞けて、結果は振るわなかったかもしれないですし、苦しい悔しい結果になったかもしれないけど、すごいこんなレースができたのは、うれしかったなと思います」と語りました。

そして姉として郄木選手をそばで見てきた菜那さんだからこそ推し量ることができる妹の気持ちを「本当にこの4年間も、スケート人生も、スケート界を背負って先頭で闘ってきてくれたのが、美帆だったと思います。そのあとを追って私たちもどんどん強くなれたかなと思いますし、誰も想像できないくらい、つらいことがあった4年間だと思うけど、それをしっかりと自分の力で乗り越えてきた美帆を称えたいと思いました」と功労を称えました。

普段、公の場では『郄木選手』と呼ぶ菜那さんですが、妹の頑張りに姉の素顔を見せ『美帆』と語る姿がありました。カメラに向かって思いを伝え終えると、最後には「帰ってきたらぎゅっとしてあげたいなと思います」と深い姉妹の愛情も見せました。