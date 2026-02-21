¸ÞÎØ¥¨¥¥·¥ÓÄ¾Á°¡Ä°ì½Ö±Ç¤Ã¤¿¡ÈÌ´¤ÎÆüËÜ¥Ú¥¢¡É¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¡¡¡ÖÁáµÞ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¥Í¥Ã¥È´üÂÔ
JOC¤Î¸ø¼°YouYube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆ°²è¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¶¥µ»Á´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤ÎÌ©ÃåÆ°²èÆâ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤¢¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖTEAM JAPAN¡×¸ø¼°YouYube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬20Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤À¡£¸ÞÎØ³«ËëÁ°¤ÎÄ¾Á°¹ç½É¤ËÀøÆþ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¤¬¥ê¥ó¥¯¤ÇÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏºòÇ¯12·î¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¾å°ÌÁª¼ê¤é¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥³¥é¥Ü±éµ»¤òÈäÏª¡£¸°»³¤¬ºäËÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTime To Say Goodbye¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò´°Á´¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥ÜºÆ±é¤òÆ÷¤ï¤¹¾ìÌÌ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£»×¤ï¤º¶»¤òÌö¤é¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡Ä¤«¤ª¤æ¤Þ¤Ç¥È¥¥¡¼¥é¥ó¥É¥Ã¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¸«¤ì¤ë²ÄÇ½À¡Ä¡Ä¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡©¡©¡©ÎÞ¡×
¡Ö¤«¤ª¤æ¤Þ¥³¥é¥Ü¤Î¥È¥¥¡¼¥é¥ó¥É¥Ã¥È¡¡´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Þ¤¿ºäËÜ¡¿¸°»³ÁÈ¤Î±éµ»¤ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×
¡Ö¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤«¤ª¤æ¤ÞÁÈ¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤«¤ª¤æ¤Þ¡¼¡¼¡¼¸ÞÎØ¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ú¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¼¡¼¡×
¡ÖIOC¤ÈISU¤Ï¤«¤ª¤æ¤Þ¤ËÁáµÞ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¡Ø¤«¤ª¤æ¤Þ¡Ù¸«¤¿¤¤¤Ê¡¼¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¼¡ª¡×
¡¡21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ËÆüËÜÀª¤Ï¸°»³¡¢ºäËÜ¤ÎÂ¾¡¢¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º´Æ£½Ù¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë