¥Õ¥£¥®¥å¥¢Ãæ·Ñ¥Þ¥¤¥¯¤¬½¦¤Ã¤¿¡ÈF¥ï¡¼¥É¡É¡¡¶â¥á¥À¥ëÆÀÅÀ¤Ë¥Ý¥í¥Ã¡ÄÀèÇÚ¤Ï¥¥ã¥éÂº½Å¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼º¸À¤¬½Ð¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ò19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¹ç·×226.79ÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£±éµ»Ä¾¸å¤Ë¤Ï¶½Ê³¤·¤¿¤Î¤«¡ÈÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤òÊÆ¹ñ¤ÇÃæ·Ñ¤·¤¿¡ÖNBC¡×¤Î½¸²»¥Þ¥¤¥¯¤¬½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¡¢»É¤µ¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¡£Êì¹ñ¤ÎÀèÇÚ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò3°Ì¤Î76.59ÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¥ê¥¦¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î150.20ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·ÂçµÕÅ¾¡£¶¥µ»½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¡ÖThat¡Çs what I¡Çm f***ing talking about¡ª¡Ê¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¡¡¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡ª¡¡¤³¤ì¤è¤³¤ì¡ª¡Ë¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈF¥ï¡¼¥É¡É¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Ç½¦¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ª¤Ë¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯Á´ÊÆ½÷²¦¤Î¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥Ù¥ë¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¥Ù¥ë¤ÎÈ¯¸À¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥¢¥ê¥µ¤Ï¥¢¥ê¥µ¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤ä¤êÊý¤ÇÁ´¤Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¤È¤Ã¤Æ¤â´¶²½¤µ¤ì¤ë¤ï¡×¤È¥ê¥¦¤Î¸ÄÀ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà½÷¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¸ÄÀ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤»¤ë¡£¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ç¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¼º¸À¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾Ð¤¤Î®¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¼«Ê¬¼«¿È°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡Ê¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤à¤·¤í¥ê¥¦¤Î¸ÄÀ¤È¤·¤Æ¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë