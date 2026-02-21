¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙµÈÂôÎ¼¤È¡Ø¹ñÊõ¡ÙÇÐÍ¥¤¬ºÆ²ñ¡ª¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦²¼Àî¶³Ê¿¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶¦±é¤¹¤ëµÈÂôÎ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤â±ï¤¬¤¢¤ë2¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ËÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¾±ÅÄÀèÀ¸¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¶µ¤¨»Ò¡¦¾®Ã«½ÕÉ×¤ò±é¤¸¤¿²¼Àî¤Ï¡¢¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª »£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ÊËÍ¤À¤±»äÉþ¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µÈÂô¤ÈÃçÎÉ¤¯¸ª¤òÁÈ¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¼Àî¤ÏµÈÂô¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¤Ü¤¯¤¬À¸¤¤Æ¤ë¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÎòÂå¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î2ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µÈÂô±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ§¿Í¡¦ÆÁ¼¡¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£²¼Àî¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¿¨¤ì¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´±ï¤ò´¶¤¸¤ë¶áÇ¯¤ÎµÈÂô¤µ¤óÎ¨¡¢¡¢¡¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¡¢¿ÍÊÁ¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ËËÍ¤ÏÎº¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀèÇÚ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡µÈÂô¤Î¡ÖÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¨¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Í¤Ð¡ª¡ª¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¼Àî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤¬»þ¤ò±Û¤¨¤ÆºÆ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¡Á¡ª¤¤¤¤2¥·¥ç¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢¡¢¡¢
ÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²¼Àî¶³Ê¿¡×Instagram¡Ê¡÷kyohei_shimokawa¡Ë
